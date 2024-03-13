Ситуация на фронте сегодня 13 марта

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян возле Орловки (Донецкая область) и уничтожили вражескую ракету Х-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток 70 боевых столкновений.

В общем враг нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вольное, Великая Писаревка, Поповка Сумской области; Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Рожковичи, Голубовка, Середина-Буда, Краснополье, Запселье, Поповка Сумской области; Гранов, Стрелечья, Борисовка Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где противник пытался вытеснить подразделения с занимаемых позиций. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Надежда Луганской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Белогоровки Луганской области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 3 атаки противника в районах восточнее Часового Яра, Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Предтечино, Нью-Йорк, Дружба Донецкой области.

Также под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Новоалександровка Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Максимильяновка, Водяное, Максимовка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Белогорье, Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Садовое, Николаевка Херсонской области.

Ситуация на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия на позиции наших защитников.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна ракета Х-31.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.