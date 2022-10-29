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Россияне массово похищают имущество на оккупированной части Херсонской области, - полиция

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Украина, Суббота 29 октября 2022 20:22
Россияне массово похищают имущество на оккупированной части Херсонской области, - полиция Фото: Россияне массово похищают имущество на оккупированной части Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Жители оккупированных частей Херсонской области сообщают, что в их дома самовольно заселяются военные РФ, пользуются имуществом и похищают ценные вещи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Херсонской области.

"В одном из населенных пунктов Каховского района оккупанты отобрали у местного жителя легковой автомобиль. А в областном центре и Нижнесерогозской общине захватчики завладели имуществом агропромышленных предприятий", - говорится в сообщении.

Полиция также фиксирует аналогичные сообщения от жителей Генического района. При проведении стабилизационных мероприятий на недавно деоккупированных территориях работники полиции продолжают выявлять новые военные преступления российских военных.

"Да, от одного из жителей пгт Великая Александровка поступила информация, что во время оккупации военные России похитили из дома заявителя все имущество. У другого местного жителя оккупанты отобрали транспортное средство", - пояснили полицейские.

Напомним, что на освобожденной части Херсонской области обнаружили российские боеприпасы.

Ранее стало известно, что на освобожденной территории Херсонской области был обнаружен состав российского оружия.

Вначале октября подразделения Вооруженных сил Украины зашли в несколько населенных пунктов на севере Херсонской области, а именно в Староселье, Новодмитровку, Большую Александровку, Малую Александровку, Давыдов Брод.

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