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На освобожденной части Херсонской области обнаружили российские боеприпасы (фото)

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Украина, Вторник 25 октября 2022 17:48
На освобожденной части Херсонской области обнаружили российские боеприпасы (фото) Фото: На освобожденной части Херсонской области обнаружили российские боеприпасы (facebook.com/pho.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители провели осмотр освобожденной территории Кочубеевской громады в Херсонской области и обнаружили неиспользованные боеприпасы РФ возле местной школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"В течение 24-25 октября 2022 года прокуроры в составе общих групп с работниками Службы безопасности Украины, полиции и экспертами провели осмотр разрушенной вражескими обстрелами инфраструктуры Кочубеевской общины", - говорится в сообщении.

По информации от прокуроров, на территории одной из школ обнаружен склад боеприпасов вражеских войск, а также сожженная бронетехника. На месте происшествия находилось около 50 единиц неиспользованных боеприпасов, переданных взрывотехникам.

Расследование фактов нарушений законов и обычаев войны продолжается и дальше и устанавливаются обстоятельства совершения оккупантами военных преступлений.

Напомним, что на освобожденной территории Херсонской области был обнаружен склад российского оружия.

В начале октября подразделения Вооруженных сил Украины зашли в несколько населенных пунктов на севере Херсонской области, а именно в Староселье, Новодмитровку, Большую Александровку, Малую Александровку, Давыдов Брид.

Также мы писали, что ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов в Херсонской области.

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