Росіяни масово викрадають майно на окупованій частині Херсонської області, - поліція

Мешканці окупованих частин Херсонської області повідомляють, що в їх оселі самовільно заселяються військові РФ, користуються майном та викрадають цінні речі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Херсонської області.

"В одному з населених пунктів Каховського району окупанти відібрали у місцевого жителя легковий автомобіль. А в обласному центрі та Нижньосірогозькій громаді загарбники заволоділи майном агропромислових підприємств", - йдеться у повідомленні.

Поліція також фіксує аналогічні повідомлення і від мешканців Генічеського району. Під час проведення стабілізаційних заходів на нещодавно деокупованих територіях працівники поліції продовжують виявляти нові воєнні злочини російських військових.

"Так, від одного з жителів смт Велика Олександрівка надійшла інформація, що під час окупації військові рф викрали з будинку заявника усе майно. В іншого місцевого мешканця окупанти відібрали транспортний засіб", - пояснили поліцейські.