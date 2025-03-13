Россияне массированно обстреливают Херсон, - МВА

"Херсон находится под массовым обстрелом врага!" - рассказал чиновник около половины первого ночи.

Он призвал жителей Херсона не покидать укрытия для своей безопасности из-за российских ударов по городу.

В 00:55 чиновник добавил, что российские обстрелы города Херсона продолжаются.

"Находитесь в укрытиях и не подходите к окнам", - просит он жителей Херсона.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, в начале января глава Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, что в последнее время значительно усилились обстрелы со стороны российских оккупантов. Также отмечается, что особенно участились атаки FPV-дронами, которые враг, в частности, применяет для ударов по авто с людьми.

По словам главы ОВА, войска РФ ударами по гражданским в Херсоне тренируют своих операторов дронов.

Также ранее Прокудин заявлял, что линию фронта необходимо подвинуть от Херсона минимум на 20 километров, чтобы остановить "российский дроновый террор", а до тех пор интенсивные обстрелы будут продолжаться.

1 марта стало известно, что российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на ребенка в селе под Херсоном. Также напомним, 24 февраля российские террористы нанесли удар по жилому кварталу Херсона, и в результате обстрела были уничтожены здания, были жертвы.

Добавим, поздно вечером 12 марта в Воздушных силах ВСУ фиксировали пуски из российских самолетов управляемых авиабомб в направлении города Херсон.