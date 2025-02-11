Чтоб остановить "дроновый террор" Херсона, линию фронта нужно отодвинуть на 20 км, - Прокудин
Линию фронта необходимо отодвинуть от Херсона минимум на 20 километров, чтобы остановить "российский дроновый террор", а до тех пор интенсивные обстрелы будут продолжаться.
Об этом на пресс-конференции заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
"Не будет безопасности, и мы все это должны понимать. Будут меняться частоты, будут меняться технологии, и пока мы не оттянем линию фронта 20 километров от Херсона хотя бы, этот террор будет продолжаться", - заявил Прокудин.
По словам главы военной администрации, сейчас война превратилась в битву технологий, в которой украинским военным приходится подстраиваться под россиян и наоборот. Уже даже были замечены российские дроны на оптоволокне.
"Это какие-то звездные войны, я не знаю, как их назвать...", - добавил глава ОВА.
Военная администрация пытается обезопасить жителей области, создав так называемый "купол". Он должен защитить от поражения дронами, однако боевые действия происходят слишком близко к Херсону. Между тем, по словам Прокудина, россияне хвастаются тем, что терроризируют мирных жителей Херсонщины.
Только за минувшие сутки, по данным ОВА, российские авиаудары повредили 6 многоэтажек и 12 частных домов в Херсонской области. Оккупанты повредили сельскохозяйственную технику, автомобили жителей, газопроводы. В результате атак погибли 2 человека, еще шестеро ранены.
Напомним, недавно полиция Херсонщины эвакуировала раненого парня из прифронтового города. Российские оккупанты с помощью дрона сбросили взрывчатку на парня. Мужчина получил многочисленные ранения рук и ног.