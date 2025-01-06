Оккупанты ударили по маршрутке в Херсоне: есть погибший и раненые

Российские оккупанты сегодня, 6 января, при помощи дрона атаковали маршрутку в Херсоне. В результате этого погиб мужчина, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram .

Прокудин рассказал, что около 17:00 российский дрон сбросил взрывчатку на маршрутное такси в Шуменском микрорайоне.

"В результате сброса взрывчатки с российского дрона на маршрутное такси в Шуменском микрорайоне погиб 50-летний мужчина. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью", - написал он.

Также, по его словам, известно, что ранения получили женщины 47, 55, 58, 51 и 30 лет. Их доставили в больницу.

При этом ранен 21-летний мужчина, он получил травму и осколочное ранение ног. Его также госпитализировали.