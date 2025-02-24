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Россияне нанесли удар по жилому кварталу Херсона: уничтожены здания, есть жертвы

Понедельник 24 февраля 2025 12:42
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Россияне нанесли удар по жилому кварталу Херсона: уничтожены здания, есть жертвы Фото: Россияне нанесли удар по жилому кварталу Херсона (t.me_dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Ночью российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Херсона. В результате чего погиб 72-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Telegram Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Российские войска нанесли удар по одному из жилых кварталов Херсона, в результате чего погиб местный житель. Оккупанты обстреляли Днепровский район города, где в результате попадания снаряда в частный дом смертельные травмы получил 72-летний мужчина.

Спасатели оперативно деблокировали тело погибшего из-под завалов. Они также ликвидировали пожары, вспыхнувшие по двум адресам - в жилом доме, гараже, автомобиле и хозяйственной постройке. Все пожары были оперативно потушены.

Еще один херсонец пострадал от артиллерийского обстрела. 50-летнего мужчину с минно-взрывной травмой доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Фото: ГСЧС Украины

Кроме того, под вражеским огнем оказалось село Камышаны, где загорелся жилой дом. Спасатели, несмотря на риск повторных атак, смогли вовремя ликвидировать огонь.

Ночная атака

Рано утром 24 февраля 2025 года российские оккупанты совершили авиаудар управляемой авиабомбой по Харькову, поражая гражданское предприятие. Взрыв прогремел около четырех часов утра на окраине города, в Киевском районе, повредив объект.

На Киевщине обломки вражеского беспилотника попали в недостроенный многоэтажный дом во время ночной атаки. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

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