РФ атаками по гражданским в Херсоне тренирует своих операторов дронов

Российская Федерация с лета значительно усилила обстрелы гражданского населения в Херсоне.Российские военные превратили город в учебный полигон.

По его словам, россияне перебросили в Херсон часть лучших подразделений операторов дронов. Оккупанты запускают по центру города топовые модели беспилотников с другого берега Днепра. Таким образом они оттачивают боевые приемы и тренируют новых операторов дронов.

Основной целью россиян являются движущиеся цели или транспортные средства. Наибольшее количество атак дронов было зафиксировано в сентябре этого года - 2 748. Тогда же больше всего людей получили ранения - 155. А вот в октябре было зафиксировано наибольшее количество жертв из-за атак беспилотников - 12 человек.

Чаще всего россияне целят дронами в военные автомобили, машины скорой помощи, полицейские, пожарные машины и гуманитарные конвои. Вражеские дроны угрожают и гражданским, особенно если место является многолюдным - рынки, заправки, кафе, почтовые отделения и центры гуманитарной помощи.

Россияне для обстрелов Херсона россияне используют FPV-дроны, китайские Mavic, а иногда и более крупные российские дроны Lancet.

Риск наступления России на Херсон

Ранее мы писали о том, что Российская Федерация может в ближайшее время осуществить операцию с целью наступления на Херсон. По данным источников оккупанты перемещают на левый берег Днепра оборудование, чтобы строить понтонные переправы.