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Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на ребенка в селе под Херсоном

Херсон, Суббота 01 марта 2025 13:03
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Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на ребенка в селе под Херсоном Фото: россияне сбросили взрывчатку с дрона на ребенка в селе под Херсоном (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне сбросили взрывчатку с дрона на ребенка в селе Дарьевка, под Херсоном. Он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 11-летний ребенок. Бригада "экстренки" доставила его в больницу", - рассказал он.

По словам Прокудина, медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, контузию, а также осколочное ранение лица и живота.

"Состояние - ребенка тяжелое. Врачи делают все возможное для спасения", - отметил глава ОГА.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают правобережье Херсонской области, которое ВСУ вернули под свой контроль осенью 2022 года.

В частно, довольно часто россияне сбрасывают взрывчатку на местных жителей. Местные ни раз уже признавались, что российская армия в буквальном смысле устраивает на них "сафари".

Напомним, 19 февраля, российские оккупанты атаковали Херсон с авиации. Захватчики атаковали город КАБами. Сообщалось о шести пострадавших и людях под завалами.

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