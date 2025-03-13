Росіяни масовано обстрілюють Херсон, - МВА

"Херсон перебуває під масовим обстрілом ворога!" - розповів чиновник близько пів на пергу ночі.

Він закликав мешканців Херсона не залишати укриття задля своєї безпеки через російські удари по місту.

О 00:55 чиновник додав, що російський обстріл міста продовжується.

"Перебувайте в укриттях та не підходьте до вікон", - просить він мешканців Херсона.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, на початку січня глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що останнім часом значно посилилися обстріли з боку російських окупантів. Також зазначається, що особливо почастішали атаки FPV-дронами, які ворог, зокрема, застосовує для ударів по авто з людьми.

За словами глави ОВА, війська РФ ударами по цивільних у Херсоні тренують своїх операторів дронів.

Також раніше Прокудін заявляв, що лінію фронту необхідно посунути від Херсону мінімум на 20 кілометрів, щоб зупинити "російський дроновий терор", а до тих пір інтенсивні обстріли триватимуть.

1 березня стало відомо, що російські окупанти скинули вибухівку з дрона на дитину у селі під Херсоном. Також нагадаємо, 24 лютого російські терористи завдали удару по житловому кварталу Херсона, і тобі внаслідок обстрілу були знищені будівлі, були жертви.

Додамо, пізно ввечері 12 березня у Повітряних силах ЗСУ фіксували пуски з російських літаків керованих авіабомб у напрямку міста Херсон.