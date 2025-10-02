Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Российские войска вечером 2 октября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:

По состоянию на 21:56 воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 2 октября Россия запустила на Украину 86 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов. Обезвредить удалось 53 вражеские цели.

В частности, россияне в очередной раз атаковали Киевскую область дронами. В результате вражеской атаки в одном из районов пострадал человек.

Также Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Одессы, Киевской области и севере Украины. Пострадал машинист, поезда следовали с задержками, однако движение удалось восстановить.

Подробнее о последствиях вражеского обстрела читайте в материале РБК-Украина.

А вчера, 1 октября, российские войска нанесли удар по энергетике Украины.

В результате атаки без централизованного электроснабжения остался Славутич, Чернобыльская АЭС несколько часов была в блэкауте, а Чернигов и область перешли на графики.