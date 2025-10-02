ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Четверг 02 октября 2025 21:56
UA EN RU
Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов Фото: россияне массированно атакуют Украину "Шахедами" 2 октября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 2 октября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

По состоянию на 21:56 воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:

  • группа БПЛА с Харьковщины курсом на Сумщину;
  • БПЛА из Черкасской области курсом на Киевскую область;
  • БПЛА в направлении Полтавы;
  • БПЛА на Черниговщине (Новгород-Северский р-н), курс северо-восточный;
  • БПЛА на Киевщине, курс на Житомирщину.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:56

Россияне массированно атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где угроза ударов

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 2 октября Россия запустила на Украину 86 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов. Обезвредить удалось 53 вражеские цели.

В частности, россияне в очередной раз атаковали Киевскую область дронами. В результате вражеской атаки в одном из районов пострадал человек.

Также Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Одессы, Киевской области и севере Украины. Пострадал машинист, поезда следовали с задержками, однако движение удалось восстановить.

Подробнее о последствиях вражеского обстрела читайте в материале РБК-Украина.

А вчера, 1 октября, российские войска нанесли удар по энергетике Украины.

В результате атаки без централизованного электроснабжения остался Славутич, Чернобыльская АЭС несколько часов была в блэкауте, а Чернигов и область перешли на графики.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Путин сделал вброс о Купянске, Покровске и Константиновке: что выдумал на этот раз
Путин сделал вброс о Купянске, Покровске и Константиновке: что выдумал на этот раз
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным