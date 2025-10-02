Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов
Российские войска вечером 2 октября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
По состоянию на 21:56 воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.
При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:
- группа БПЛА с Харьковщины курсом на Сумщину;
- БПЛА из Черкасской области курсом на Киевскую область;
- БПЛА в направлении Полтавы;
- БПЛА на Черниговщине (Новгород-Северский р-н), курс северо-восточный;
- БПЛА на Киевщине, курс на Житомирщину.
Карта воздушных тревог по состоянию на 21:56
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 2 октября Россия запустила на Украину 86 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов. Обезвредить удалось 53 вражеские цели.
В частности, россияне в очередной раз атаковали Киевскую область дронами. В результате вражеской атаки в одном из районов пострадал человек.
Также Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Одессы, Киевской области и севере Украины. Пострадал машинист, поезда следовали с задержками, однако движение удалось восстановить.
Подробнее о последствиях вражеского обстрела читайте в материале РБК-Украина.
А вчера, 1 октября, российские войска нанесли удар по энергетике Украины.
В результате атаки без централизованного электроснабжения остался Славутич, Чернобыльская АЭС несколько часов была в блэкауте, а Чернигов и область перешли на графики.