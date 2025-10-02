Блекаут на ЧАЭС, Славутич без света, а Чернигов на графиках: последствия удара РФ
Российские войска нанесли удар по энергетике вечером 1 октября. В результате без централизованного электроснабжения остался Славутич, Чернобыльская АЭС несколько часов была в блекауте, а Чернигов и область перешли на графики.
РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях на сейчас.
Главное:
- Россияне ударили по подстанции в Славутиче
- Обстрел привел к блекауту на ЧАЭС и перебоям в Черниговской области
- Славутич сейчас без света, развернуты "пункты несокрушимости"
- Блекаут на ЧАЭС длился более трех часов, но радиационной угрозы нет
- Чернигов и область перешли на графики отключения света
По какому объекту в Славутиче ударили россияне
В ходе очередной дроновой атаки на северные районы Украины стало известно об ударе по электроподстанции в городе Славутич Киевской области.
Около 16:00 город остался без света и воды, на место прилетов сразу выехали пожарные. Мэр Юрий Фомичев сообщил, что подача воды восстановится по часам, а в городе развернут "пункты несокрушимости".
Он также опубликовал кадры, на которых виден густой черный дым в районе подстанции.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, это был целенаправленный удар. Россияне применили более 20 дронов - по предварительной оценке, это были "Шахеды".
"Часть беспилотников удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта", - отметил он.
Какая ситуация в Славутиче после удара
На место прилетов в Славутиче выехал начальник Киевской ОВА Николай Калашник. По его данным, по состоянию на 22:30 город оставался без централизованного электроснабжения. Ведутся работы по подключению резервных источников.
Критически важные объекты уже на генераторах. Водоснабжение возобновлено, центральная больница работает в штатном режиме и со светом от альтернативных источников.
Кроме того, на круглосуточный режим перевели пять супермаркетов, которые также работают как "пункты несокрушимости". Там можно зарядить телефон и получить необходимую помощь.
Также в Славутиче развернули 10 полноценных "пунктов несокрушимости" со светом, теплом, чаем и водой. К утру должны заработать еще 10 палаток ГСЧС (тоже с теплом, светом и едой), подключенных к Starlink для стабильного интернета.
"Каждый может там найти помощь и почувствовать, что мы вместе в этой сложной ситуации", - добавил Калашник.
Для обеспечения связи в Славутич выехали бригады от операторов "Киевстар", Vodafone и Lifecell. Благодаря генераторам на ключевых узлах связь работает стабильно, резерв есть.
Есть ли угрозы из-за блекаута на Чернобыльской АЭС
Около 20:45 стало известно, что из-за удара по подстанции в Славутиче в блекауте оказалась Чернобыльская АЭС.
В результате скачков напряжения прекратилось электроснабжение нового безопасного конфайнмента. Это ключевой объект, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок и предотвращает выброс радиоактивных материалов.
Позже президент Зеленский сообщил, что блекаут на ЧАЭС продолжался более трех часов. Он напомнил, что на новом укрытии хранится 80% всего такого отработанного топлива, накопленного за время работы атомной станции, - всего более 3250 тонн.
"Россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля", - добавил он и призвал международное сообщество жестко отреагировать на действия России.
Около 23:00 министр энергетики Светлана Гринчук подтвердила, что обесточенные объекты Чернобыльской АЭС снова подключены к сети. Уровень радиации не превышает контрольные уровни. Угроз для населения нет.
Ситуация в Чернигове, области и что известно о графиках
После прилета по подстанции в Славутиче также пропал свет в Чернигове и некоторых районах области. Спустя несколько часов оператор "Черниговоблэнерго" сообщил о критической ситуации в энергосистеме.
В частности, из-за массированного российского удара произошла системная авария, в результате чего без света остались более 300 000 потребителей в ряде районов.
В связи с тем, что имеющихся мощностей в энергосистеме недостаточно, Чернигов и область с 20:00 перешли на почасовые графики отключения света сразу в четыре очереди.
Принцип графиков следующий - три через шесть. То есть три часа со светом и шесть часов без света. При этом отдельно отмечено время на переподключение, когда свет будет включаться и выключаться.
Жителей Чернигова и области призывают экономить электричество. Графики обещают отменить, когда ситуация стабилизируется.
Подробнее с графиками можно ознакомиться по ссылке.
Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский отметил, что водоканал уже частично работает от автономных источников. Давление воды удовлетворительное.
Городские больницы обеспечены генераторами и будут работать в штатном режиме. В то же время школы переводят на дистанционку до конца недели, а детские сады закрывают только на завтра, 2 октября.
Городской электротранспорт будет работать в обычном режиме, уличное освещение - нет, как и светофоры, где нет бесперебойного электропитания.
Патрульная полиция Чернигова перешла на усиленный режим. Власти разворачивают "пункты несокрушимости", а система оповещения о воздушных тревогах будет работать в обычном режиме.
Что касается области, но начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус обещает, что все больницы, объекты ЖКХ и учреждения социальной сферы перейдут на генераторы.
Полиция усилит дежурство в обесточенных городах и населенных пунктах. Операторы мобильной связи действуют по отработанным алгоритмам. А в районах, где не хватит альтернативных мощностей водоканалов, организуют подвоз воды.
При подготовке текста использовались информация Министерства энергетики, Facebook мэра Славутича Юрия Фомичева, Telegram начальника Киевской ОВА Николая Калашника, Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского и президента Украины Владимира Зеленского.