Блекаут на ЧАЭС, Славутич без света, а Чернигов на графиках: последствия удара РФ

Российские войска нанесли удар по энергетике вечером 1 октября. В результате без централизованного электроснабжения остался Славутич, Чернобыльская АЭС несколько часов была в блекауте, а Чернигов и область перешли на графики.

РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях на сейчас.

Главное:

Россияне ударили по подстанции в Славутиче

Обстрел привел к блекауту на ЧАЭС и перебоям в Черниговской области

Славутич сейчас без света, развернуты "пункты несокрушимости"

Блекаут на ЧАЭС длился более трех часов, но радиационной угрозы нет

Чернигов и область перешли на графики отключения света

По какому объекту в Славутиче ударили россияне

В ходе очередной дроновой атаки на северные районы Украины стало известно об ударе по электроподстанции в городе Славутич Киевской области.

Около 16:00 город остался без света и воды, на место прилетов сразу выехали пожарные. Мэр Юрий Фомичев сообщил, что подача воды восстановится по часам, а в городе развернут "пункты несокрушимости".

Он также опубликовал кадры, на которых виден густой черный дым в районе подстанции.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, это был целенаправленный удар. Россияне применили более 20 дронов - по предварительной оценке, это были "Шахеды".

"Часть беспилотников удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта", - отметил он.

Какая ситуация в Славутиче после удара

На место прилетов в Славутиче выехал начальник Киевской ОВА Николай Калашник. По его данным, по состоянию на 22:30 город оставался без централизованного электроснабжения. Ведутся работы по подключению резервных источников.

Критически важные объекты уже на генераторах. Водоснабжение возобновлено, центральная больница работает в штатном режиме и со светом от альтернативных источников.

Кроме того, на круглосуточный режим перевели пять супермаркетов, которые также работают как "пункты несокрушимости". Там можно зарядить телефон и получить необходимую помощь.

Также в Славутиче развернули 10 полноценных "пунктов несокрушимости" со светом, теплом, чаем и водой. К утру должны заработать еще 10 палаток ГСЧС (тоже с теплом, светом и едой), подключенных к Starlink для стабильного интернета.

"Каждый может там найти помощь и почувствовать, что мы вместе в этой сложной ситуации", - добавил Калашник.

Для обеспечения связи в Славутич выехали бригады от операторов "Киевстар", Vodafone и Lifecell. Благодаря генераторам на ключевых узлах связь работает стабильно, резерв есть.

Есть ли угрозы из-за блекаута на Чернобыльской АЭС

Около 20:45 стало известно, что из-за удара по подстанции в Славутиче в блекауте оказалась Чернобыльская АЭС.

В результате скачков напряжения прекратилось электроснабжение нового безопасного конфайнмента. Это ключевой объект, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок и предотвращает выброс радиоактивных материалов.

Позже президент Зеленский сообщил, что блекаут на ЧАЭС продолжался более трех часов. Он напомнил, что на новом укрытии хранится 80% всего такого отработанного топлива, накопленного за время работы атомной станции, - всего более 3250 тонн.

"Россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля", - добавил он и призвал международное сообщество жестко отреагировать на действия России.

Около 23:00 министр энергетики Светлана Гринчук подтвердила, что обесточенные объекты Чернобыльской АЭС снова подключены к сети. Уровень радиации не превышает контрольные уровни. Угроз для населения нет.

Ситуация в Чернигове, области и что известно о графиках

После прилета по подстанции в Славутиче также пропал свет в Чернигове и некоторых районах области. Спустя несколько часов оператор "Черниговоблэнерго" сообщил о критической ситуации в энергосистеме.

В частности, из-за массированного российского удара произошла системная авария, в результате чего без света остались более 300 000 потребителей в ряде районов.

В связи с тем, что имеющихся мощностей в энергосистеме недостаточно, Чернигов и область с 20:00 перешли на почасовые графики отключения света сразу в четыре очереди.

Принцип графиков следующий - три через шесть. То есть три часа со светом и шесть часов без света. При этом отдельно отмечено время на переподключение, когда свет будет включаться и выключаться.

Жителей Чернигова и области призывают экономить электричество. Графики обещают отменить, когда ситуация стабилизируется.

Подробнее с графиками можно ознакомиться по ссылке.

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский отметил, что водоканал уже частично работает от автономных источников. Давление воды удовлетворительное.

Городские больницы обеспечены генераторами и будут работать в штатном режиме. В то же время школы переводят на дистанционку до конца недели, а детские сады закрывают только на завтра, 2 октября.

Городской электротранспорт будет работать в обычном режиме, уличное освещение - нет, как и светофоры, где нет бесперебойного электропитания.

Патрульная полиция Чернигова перешла на усиленный режим. Власти разворачивают "пункты несокрушимости", а система оповещения о воздушных тревогах будет работать в обычном режиме.

Что касается области, но начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус обещает, что все больницы, объекты ЖКХ и учреждения социальной сферы перейдут на генераторы.

Полиция усилит дежурство в обесточенных городах и населенных пунктах. Операторы мобильной связи действуют по отработанным алгоритмам. А в районах, где не хватит альтернативных мощностей водоканалов, организуют подвоз воды.