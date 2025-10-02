Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів
Російські війська ввечері 2 жовтня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Станом на 21:56 повітряну тривогу оголосили в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Донецькій та Запорізькій областях.
При цьому військові попереджають, що російські дрони фіксують:
- група БПЛА з Харківщини курсом на Сумщину;
- БПЛА з Черкащини курсом на Київщину;
- БПЛА в напрямку Полтави;
- БПЛА на Чернігівщині (Новгород-Сіверський р-н), курс північно-східний;
- БПЛА на Київщині, курс на Житомирщину;
- група БПЛА курсом на Обухів.
Оновлено 22:34
- БПЛА курсом на Київ;
- БПЛА на півночі Київщини, курс на Житомирщину.
Карта повітряних тривог станом на 22:34
Обстріли України
Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня Росія запустила на Україну 86 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів. Знешкодити вдалось 53 ворожі цілі.
Зокрема, росіяни вчергове атакували Київську область дронами. Внаслідок ворожої атаки в одному з районів постраждала людина.
Також Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Одеси, Київщини та півночі України. Постраждав машиніст, потяги прямували із затримками, проте рух вдалося відновити.
Детальніше про наслідки ворожого обстрілу читайте у матеріалі РБК-Україна.
А вчора, 1 жовтня, російські війська завдали удару по енергетиці України.
Унаслідок атаки без централізованого електропостачання залишився Славутич, Чорнобильська АЕС кілька годин була в блекауті, а Чернігів і область перейшли на графіки.