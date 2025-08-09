Как отмечают аналитики, в июне и июле оккупационные войска, вероятно, захватили 500-550 кв. км территорий в Украине после ежемесячного увеличения с марта 2025 года.

Войска РФ продолжали тактическое продвижение в Донецкой области, преимущественно на северо-восток и юго-запад от Покровска. Оккупанты продолжают попытки окружить город и давить на остальные логистические маршруты.

"Российские войска сейчас оккупировали почти всю территорию Донецкой области к югу от Покровска", - говорится в отчете.

Однако в течение последних двух недель, как отмечают разведчики, россияне не достигли никаких заметных успехов Сумской области. Постоянные потери и украинские контратаки, вероятно, сорвали планы России по созданию буферной зоны.

Согласно сообщениям, подразделения 51-го воздушно-десантного полка России в Сумской области отказываются выполнять приказы. А предыдущие сообщения указывают на жалобы против командиров, которые приказывают проводить пехотные атаки с большими потерями.