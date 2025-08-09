Россияне за июль захватили до 550 кв. км территорий в Украине, - разведка Британии

Российские войска в июле могли захватить около 500-550 кв. км украинской территории. Такой же объем территорий россияне оккупировали и в июне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).
Как отмечают аналитики, в июне и июле оккупационные войска, вероятно, захватили 500-550 кв. км территорий в Украине после ежемесячного увеличения с марта 2025 года.
Войска РФ продолжали тактическое продвижение в Донецкой области, преимущественно на северо-восток и юго-запад от Покровска. Оккупанты продолжают попытки окружить город и давить на остальные логистические маршруты.
"Российские войска сейчас оккупировали почти всю территорию Донецкой области к югу от Покровска", - говорится в отчете.
Однако в течение последних двух недель, как отмечают разведчики, россияне не достигли никаких заметных успехов Сумской области. Постоянные потери и украинские контратаки, вероятно, сорвали планы России по созданию буферной зоны.
Согласно сообщениям, подразделения 51-го воздушно-десантного полка России в Сумской области отказываются выполнять приказы. А предыдущие сообщения указывают на жалобы против командиров, которые приказывают проводить пехотные атаки с большими потерями.
Стоит отметить, что самым активным направлением фронта остается Покровский. За минувшие сутки там зафиксировали 45 атак врага.
По данным аналитиков ISW от 31 июля, Силы обороны продвинулись в одном из населенных пунктов возле Покровска.
Также недавно россияне распространили информацию о якобы окружении украинских подразделений в Покровске. Генштаб ВСУ опроверг это.
По словам местных властей, в Покровске ситуация сложная. В город почти невозможно заехать, как и завезти гуманитарную и медицинскую помощь.