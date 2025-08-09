Росіяни за липень захопили до 550 кв. км територій в Україні, - розвідка Британії

Російські війська у липні могли захопити близько 500-550 кв. км української території. Такий самий обсяг територій росіяни окупували і в червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).
Як зазначають аналітики, у червні та липні окупаційні війська, ймовірно, захопили 500-550 кв. км територій в Україні після щомісячного збільшення з березня 2025 року.
Війська РФ продовжували тактичне просування в Донецькій області, переважно на північний схід і південний захід від Покровська. Окупанти продовжують спроби оточити місто і тиснути на решту логістичних маршрутів.
"Російські війська зараз окупували майже всю територію Донецької області на південь від Покровська", - йдеться у звіті.
Проте протягом останніх двох тижнів, як зазначають розвідники, росіяни не досягли жодних помітних успіхів Сумській області. Постійні втрати та українські контратаки, ймовірно, зірвали плани Росії щодо створення буферної зони.
Згідно з повідомленнями, підрозділи 51-го повітряно-десантного полку Росії в Сумській області відмовляються виконувати накази. А попередні повідомлення вказують на скарги проти командирів, які наказують проводити піхотні атаки з великими втратами.
Варто зазначити, що найактивнішим напрямком фронту залишається Покровський. За минулу добу там зафіксували 45 атак ворога.
За даними аналітиків ISW від 31 липня, Сили оборони просунулися в одному з населених пунктів біля Покровська.
Також нещодавно росіяни поширили інформацію щодо начебто оточення українських підрозділів у Покровську. Генштаб ЗСУ спростував це.
За словами місцевої влади, у Покровську ситуація складна. У місто майже неможливо заїхати, як і завезти гуманітарну та медичну допомогу.