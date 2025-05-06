Россияне хотят зайти в Днепропетровскую область до 9 мая: в ВСУ оценили, возможно ли это

В последнее время ситуация на Новопавловском направлении обострилась. Там россияне поставили себе цель дойти до административной границы Днепропетровской области до 9 мая, однако им это не удастся.

По его словам, россияне таки достигнут своей цели, но точно не до 9 мая, несмотря на то, что осталось 3 км до границы Днепропетровской области.

Трегубов добавил, что даже если бы они дошли, он не видит в этом тактической цели.

"Да, они идут к границе с Днепропетровской областью, но уже совершенно очевидно, что они не дойдут до нее в указанные даты. Я бы сказал, даже если бы и дошли, я не очень понимаю, зачем. С военной точки зрения оно не имеет какого-то оправдания, а с политической - просто сказать, что мы заняли два села и дошли до административной границы. В конце концов дошли за фактически 11 лет войны, при том, что изначально были не очень далеко. Это не то, чем можно хвастаться, - отметил он.

Спикер также добавил, что обойти Покровск таким способом врагу не удастся. Ранее они пытались это сделать, наступая в направлении Котлино, но эта попытка была неудачной.