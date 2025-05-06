Россияне хотят зайти в Днепропетровскую область до 9 мая: в ВСУ оценили, возможно ли это
В последнее время ситуация на Новопавловском направлении обострилась. Там россияне поставили себе цель дойти до административной границы Днепропетровской области до 9 мая, однако им это не удастся.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал в эфире "Суспільного".
По его словам, россияне таки достигнут своей цели, но точно не до 9 мая, несмотря на то, что осталось 3 км до границы Днепропетровской области.
Трегубов добавил, что даже если бы они дошли, он не видит в этом тактической цели.
"Да, они идут к границе с Днепропетровской областью, но уже совершенно очевидно, что они не дойдут до нее в указанные даты. Я бы сказал, даже если бы и дошли, я не очень понимаю, зачем. С военной точки зрения оно не имеет какого-то оправдания, а с политической - просто сказать, что мы заняли два села и дошли до административной границы. В конце концов дошли за фактически 11 лет войны, при том, что изначально были не очень далеко. Это не то, чем можно хвастаться, - отметил он.
Спикер также добавил, что обойти Покровск таким способом врагу не удастся. Ранее они пытались это сделать, наступая в направлении Котлино, но эта попытка была неудачной.
Весеннее наступление РФ
Напомним, недавно заместитель председателя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что российские войска могут активизировать наступательные действия на фронте в конце апреля и в мае. Приоритетным для оккупантов является Покровское направление.
Также враг может наступать и на восточные фронты в районе Купянска (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область), а также на юго-восточные фронты в районе Запорожья и Новопавловки.
Кроме того, российские оккупанты намерены зайти в Днепропетровскую область до 9 мая. Во время парада в Москве диктатор Владимир Путин хочет продемонстрировать, что его войска продвигаются в Украине.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также заявил, что Россия начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.
По его словам, почти неделю Украина фиксирует увеличение почти вдвое количества наступательных действий со стороны России.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что Россия хочет создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.
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