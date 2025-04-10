Россия может усилить наступление уже в конце апреля: в ОП назвали вероятные направления
Российские войска могут активизировать наступательные действия на фронте в конце апреля и в мае. Приоритетным для оккупантов является Покровское направление.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью Reuters.
Палиса отметил, что ожидает активизации наступательных действий России в конце апреля и в мае.
По его мнению, россияне сосредоточат свое наступление на Покровске Донецкой области, но может наступать и на восточные фронты в районе Купянска (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область), а также на юго-восточные фронты в районе Запорожья и Новопавловки.
"Абсолютный приоритет, на мой взгляд, сейчас будет Покровское направление, - добавил заместитель главы ОП.
Россия готовит наступление
Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.
По его словам, почти неделю Украина фиксирует увеличение почти вдвое количества наступательных действий со стороны России.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что Россия хочет создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.
Как отметили в Генштабе, в последнее время российская армия действительно активизировалась на нескольких ключевых направлениях фронта. Но фактически, это часть тех наступательных действий, которые россияне начали еще в мае 2024 года. О принципиальных изменениях на фронте речь не идет.
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