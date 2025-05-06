ua en ru
Вт, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни хочуть зайти у Дніпропетровську область до 9 травня: у ЗСУ оцінили, чи можливо це

Вівторок 06 травня 2025 16:17
UA EN RU
Росіяни хочуть зайти у Дніпропетровську область до 9 травня: у ЗСУ оцінили, чи можливо це Фото: у ЗСУ оцінили, чи зайдуть росіяни у Дніпропетровську область до 9 травня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Останнім часом ситуація на Новопавлівському напрямку загострилася. Там росіяни поставили собі за мету дійти до адміністративного кордону Дніпропетровської області до 9 травня, однак їм це не вдасться.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів в ефірі "Суспільного".

За його словами, росіяни таки досягнуть своєї мети, але точно не до 9 травня, попри те, що залишилося 3 км до кордону Дніпропетровської області.

Трегубов додав, що навіть якби б вони дійшли, він не бачить у цьому тактичної мети.

"Так, вони йдуть до кордону з Дніпропетровською областю, але вже абсолютно очевидно, що вони не дійдуть до нього у вказані дати. Я б сказав, навіть якби й дійшли, я не дуже розумію, навіщо. З військової точки зору воно не має якогось виправдання, а з політичної - просто сказати, що ми зайняли два села і дійшли до адміністративного кордону. Врешті дійшли за фактично 11 років війни, при тому, що від початку були не дуже далеко. Це не те, чим можна хвалитися, - зазначив він.

Речник також додав, що обійти Покровськ таким способом ворогу не вдасться. Раніше вони намагалися це зробити, наступаючи у напрямку Котлиного, але ця спроба була невдалою.

Весняний наступ РФ

Нагадаємо, нещодавно заступник голови Офісу президента України Павло Паліса повідомив, що російські війська можуть активізувати наступальні дії на фронті наприкінці квітня та у травні. Пріоритетним для окупантів є Покровський напрямок.

Також ворог може наступати й на східні фронти в районі Куп'янська (Харківська область) і Лимана (Донецька область), а також на південно-східні фронти в районі Запоріжжя й Новопавлівки.

Окрім того, російські окупанти мають намір зайти в Дніпропетровську область до 9 травня. Під час параду у Москві диктатор Володимир Путін хоче продемонструвати, що його війська просуваються в Україні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також заявив, що Росія почала новий наступ на Харківську та Сумську області.

За його словами, майже тиждень Україна фіксує збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій з боку Росії.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Росія хоче створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Збройні сили України 9 Мая Війна в Україні
NEWS
Україна та Росія провели великий обмін полоненими: що відомо
Україна та Росія провели великий обмін полоненими: що відомо
DAILY
Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні
Мілан Лєліч, Роман Кот Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні