Росіяни хочуть зайти у Дніпропетровську область до 9 травня: у ЗСУ оцінили, чи можливо це
Останнім часом ситуація на Новопавлівському напрямку загострилася. Там росіяни поставили собі за мету дійти до адміністративного кордону Дніпропетровської області до 9 травня, однак їм це не вдасться.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів в ефірі "Суспільного".
За його словами, росіяни таки досягнуть своєї мети, але точно не до 9 травня, попри те, що залишилося 3 км до кордону Дніпропетровської області.
Трегубов додав, що навіть якби б вони дійшли, він не бачить у цьому тактичної мети.
"Так, вони йдуть до кордону з Дніпропетровською областю, але вже абсолютно очевидно, що вони не дійдуть до нього у вказані дати. Я б сказав, навіть якби й дійшли, я не дуже розумію, навіщо. З військової точки зору воно не має якогось виправдання, а з політичної - просто сказати, що ми зайняли два села і дійшли до адміністративного кордону. Врешті дійшли за фактично 11 років війни, при тому, що від початку були не дуже далеко. Це не те, чим можна хвалитися, - зазначив він.
Речник також додав, що обійти Покровськ таким способом ворогу не вдасться. Раніше вони намагалися це зробити, наступаючи у напрямку Котлиного, але ця спроба була невдалою.
Весняний наступ РФ
Нагадаємо, нещодавно заступник голови Офісу президента України Павло Паліса повідомив, що російські війська можуть активізувати наступальні дії на фронті наприкінці квітня та у травні. Пріоритетним для окупантів є Покровський напрямок.
Також ворог може наступати й на східні фронти в районі Куп'янська (Харківська область) і Лимана (Донецька область), а також на південно-східні фронти в районі Запоріжжя й Новопавлівки.
Окрім того, російські окупанти мають намір зайти в Дніпропетровську область до 9 травня. Під час параду у Москві диктатор Володимир Путін хоче продемонструвати, що його війська просуваються в Україні.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також заявив, що Росія почала новий наступ на Харківську та Сумську області.
За його словами, майже тиждень Україна фіксує збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій з боку Росії.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Росія хоче створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.
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