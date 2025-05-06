Росіяни хочуть зайти у Дніпропетровську область до 9 травня: у ЗСУ оцінили, чи можливо це

Останнім часом ситуація на Новопавлівському напрямку загострилася. Там росіяни поставили собі за мету дійти до адміністративного кордону Дніпропетровської області до 9 травня, однак їм це не вдасться.

За його словами, росіяни таки досягнуть своєї мети, але точно не до 9 травня, попри те, що залишилося 3 км до кордону Дніпропетровської області.

Трегубов додав, що навіть якби б вони дійшли, він не бачить у цьому тактичної мети.

"Так, вони йдуть до кордону з Дніпропетровською областю, але вже абсолютно очевидно, що вони не дійдуть до нього у вказані дати. Я б сказав, навіть якби й дійшли, я не дуже розумію, навіщо. З військової точки зору воно не має якогось виправдання, а з політичної - просто сказати, що ми зайняли два села і дійшли до адміністративного кордону. Врешті дійшли за фактично 11 років війни, при тому, що від початку були не дуже далеко. Це не те, чим можна хвалитися, - зазначив він.

Речник також додав, що обійти Покровськ таким способом ворогу не вдасться. Раніше вони намагалися це зробити, наступаючи у напрямку Котлиного, але ця спроба була невдалою.

