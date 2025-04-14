Россияне хотят зайти в Днепропетровскую область до 9 мая, - эксперт

Российские оккупанты намерены зайти в Днепропетровскую область до 9 мая. Во время парада в Москве диктатор Владимир Путин хочет продемонстрировать, что его войска продвигаются в Украину.

"Российские военные пытаются выполнять другие задачи, продвинуться в сторону Днепра. Путин хочет показать во время проведения парада, что завершает итоговую "специальную военную операцию", ну и показать в том числе, что еще дополнительно области, где воюют, вот в Сумской области воюют и желательно (для россиян - ред.) зайти в Днепропетровск", - сказал Романенко.

Однако, по его словам, непонятно, насколько россиянам это все удастся.

"Ресурсы, которые были у россиян, они завели. И это обострение квалифицирую как первый этап - распространение, масштабирование боевых действий на фронтах. Но второй (этап - ред.) - это летне-осенний. Он может быть в зависимости от итога первого этапа и того, как они найдут еще дополнительно ресурсы", - отметил эксперт.

Он напомнил, что Россия в этом году планирует мобилизовать 160 тысяч человек. Сейчас идет весенний призыв и еще будет осенью.

"Поэтому учитывая такую ситуацию, Путин по максимуму пытается захватить этих земель и в первую очередь области, которые у них заведены в конституцию. И вообще же и Виткофф, и от команды Трампа такие предложения. И Келлог только сказал, что Украина на это не пойдет. И поэтому ситуация на обострение и в ближайшее время, неделю-две, будет понятно, как она разворачивается дальше", - добавил Романенко.