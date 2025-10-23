Россияне форсировали Днепр? ЦПД объяснил, что сейчас происходит в Херсоне

Россияне заявили о якобы захвате россиянами микрорайона Остров в Херсоне. Однако, этот район и берег под контролем ВСУ, а враг не имеет шансов закрепиться на правом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

Вражеские Telegram-каналы со ссылкой на российское минобороны распространяют информацию о якобы форсировании Днепра российскими войсками и взятии под контроль микрорайона Остров в Херсоне.

На самом деле эта информация является фейком. В 34-й бригаде береговой охраны морской пехоты опровергли сообщение, выложив видео, на котором украинские защитники находятся на территории, которую враг пытался выдавать за "захваченную".

В бригаде подчеркнули, что российские войска не имеют никаких шансов осуществить переправу или закрепиться на правом берегу Днепра.

"Херсон и прилегающий берег остаются под полным контролем украинских защитников", - добавили в ЦПД.