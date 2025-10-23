ua en ru
Россияне форсировали Днепр? ЦПД объяснил, что сейчас происходит в Херсоне

Россия, Четверг 23 октября 2025 12:41
Россияне форсировали Днепр? ЦПД объяснил, что сейчас происходит в Херсоне Фото: россияне запустили новый фейк о Херсоне (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне заявили о якобы захвате россиянами микрорайона Остров в Херсоне. Однако, этот район и берег под контролем ВСУ, а враг не имеет шансов закрепиться на правом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

Вражеские Telegram-каналы со ссылкой на российское минобороны распространяют информацию о якобы форсировании Днепра российскими войсками и взятии под контроль микрорайона Остров в Херсоне.

Россияне форсировали Днепр? ЦПД объяснил, что сейчас происходит в Херсоне

На самом деле эта информация является фейком. В 34-й бригаде береговой охраны морской пехоты опровергли сообщение, выложив видео, на котором украинские защитники находятся на территории, которую враг пытался выдавать за "захваченную".

В бригаде подчеркнули, что российские войска не имеют никаких шансов осуществить переправу или закрепиться на правом берегу Днепра.

"Херсон и прилегающий берег остаются под полным контролем украинских защитников", - добавили в ЦПД.

Заметим, что в ночь на вторник российская армия атаковала Корабельный район Херсона ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате попаданий вспыхнул пожар.

Из-за падения обломков зафиксированы частичные разрушения двухэтажного здания, повреждения учебного заведения и гаража, в котором находился легковой автомобиль.

О масштабах разрушений и последствиях той атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что на днях Украина установила еще трех российских военных, причастных к пыткам украинцев во время временной оккупации Изюма и Херсона.

Одного из них суд признал виновным в жестоком обращении с гражданскими и убийстве.

