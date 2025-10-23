Росіяни форсували Дніпро? ЦПД пояснив, що зараз відбувається в Херсоні
Росіяни заявили про нібито захоплення росіянами мікрорайону Острів у Херсоні. Однак, цей район і берег під контролем ЗСУ, а ворог не має шансів закріпитися на правому березі Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.
Ворожі Telegram-канали з посиланням на російське міноборони поширюють інформацію про нібито форсування Дніпра російськими військами та взяття під контроль мікрорайону Острів у Херсоні.
Насправді ця інформація є фейком. У 34-й бригаді берегової охорони морської піхоти спростували повідомлення, виклавши відео, на якому українські оборонці перебувають на території, яку ворог намагався видавати за "захоплену".
У бригаді наголосили, що російські війська не мають жодних шансів здійснити переправу або закріпитися на правому березі Дніпра.
"Херсон і прилеглий берег залишаються під повним контролем українських оборонців", - додали в ЦПД.
Зауважимо, що в ніч на вівторок російська армія атакувала Корабельний район Херсону ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок влучань спалахнула пожежа.
Через падіння уламків зафіксовано часткові руйнування двоповерхової будівлі, пошкодження навчального закладу та гаража, у якому знаходився легковий автомобіль.
Про масштаби руйнувань та наслідки тієї атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що днями Україна встановила ще трьох російських військових, причетних до катувань українців під час тимчасової окупації Ізюма та Херсона.
Одного з них суд визнав винним у жорстокому поводженні з цивільними та вбивстві.