Росіяни форсували Дніпро? ЦПД пояснив, що зараз відбувається в Херсоні

Росіяни заявили про нібито захоплення росіянами мікрорайону Острів у Херсоні. Однак, цей район і берег під контролем ЗСУ, а ворог не має шансів закріпитися на правому березі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

Ворожі Telegram-канали з посиланням на російське міноборони поширюють інформацію про нібито форсування Дніпра російськими військами та взяття під контроль мікрорайону Острів у Херсоні.

Насправді ця інформація є фейком. У 34-й бригаді берегової охорони морської піхоти спростували повідомлення, виклавши відео, на якому українські оборонці перебувають на території, яку ворог намагався видавати за "захоплену".

У бригаді наголосили, що російські війська не мають жодних шансів здійснити переправу або закріпитися на правому березі Дніпра.

"Херсон і прилеглий берег залишаються під повним контролем українських оборонців", - додали в ЦПД.