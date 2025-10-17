ua en ru
Пытали украинцев в Изюме и Херсоне: СБУ разоблачила трех военных РФ (фото)

Украина, Пятница 17 октября 2025 14:24
UA EN RU
Пытали украинцев в Изюме и Херсоне: СБУ разоблачила трех военных РФ (фото) Фото: СБУ установила трех российских военных, которые пытали украинцев (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Украина установила еще трех российских военных, причастных к пыткам украинцев во время временной оккупации Изюма и Херсона. Одного из них суд признал виновным в жестоком обращении с гражданскими и убийстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Пытки полицейского во время оккупации Изюма

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры двум военнослужащим 27 отдельной мотострелковой бригады 1 танковой армии западного военного округа РФ заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и ином нарушении законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Следствием установлено, что в мае 2022 года во время оккупации Изюма подозреваемые схватили участкового офицера полиции, который находился в гражданской одежде, и силой вывезли его в подвал одного из гаражей.

Там они в течение нескольких дней пытали мужчину. Пострадавшему наносили многочисленные удары руками и ногами по всему телу, пытали электрическим током, душили, накидывая на шею шлейку и перекрывая доступ кислорода, били железным прутом и резиновыми дубинками. Оккупанты вставляли ему металлические спицы в нос и уши.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, когда пострадавший терял сознание от невыносимой боли, его обливали холодной водой, чтобы он пришел в себя, и продолжали избиение. Пострадавшему сломали руку, которой он пытался прикрывать голову, когда ему нанесли удары по ней.

В промежутках между избиениями оккупанты снова требовали предоставить информацию, но получив отказ, продолжали издевательства. Они выводили участкового во двор, ставили на колени и били, прижимая его голову к стене.

Все это время пострадавшего удерживали без оказания медицинской помощи, еды и воды.

Позже оккупанты, обещая сохранить жизнь, требовали у участкового отдать им его табельное оружие.

В конце концов, под угрозой смерти, пострадавший был вынужден раскрыть место, где спрятал свой служебный пистолет. После этого его отпустили.

Подозреваемые сейчас находятся в розыске.

Досудебное расследование проводит СБУ в Харьковской области при оперативном сопровождении ДВР Нацполиции.

Пожизненное заключение за убийство гражданского в Херсоне

Кроме этого, по публичному обвинению Херсонской областной прокуратуры военнослужащий национальной гвардии РФ признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, соединенном с умышленным убийством, и в других нарушениях законов и обычаев войны, совершенных в составе группы лиц.

Приговором суда ему назначено пожизненное лишение свободы.

Прокурорами доказано, что во время временной оккупации Херсона осужденный обеспечивал функционирование места незаконного содержания гражданских лиц, расположенного в помещении изолятора временного содержания.

Оккупационные силы использовали его как застенок.

Осужденный конвоировал незаконно задержанных украинцев на допросы, где их систематически пытали.

В июне 2022 года он способствовал умышленному убийству одного из задержанных граждан Украины: охранял двери камеры, чтобы не допустить вмешательства других заключенных или их побега.

В это время другие российские военные закатывали потерпевшего до смерти. В отношении двух из них материалы выделены в отдельное производство, а обвинительные акты уже направлены в суд.

Заметим, что ранее сегодня в Украине разоблачили еще трех пророссийских интернет-агитаторов, которые восхваляли вооруженную агрессию РФ и призывали украинцев "сложить оружие".

Кроме этого, вчера, 16 октября, в Лозовой Харьковской области задержали российского агента, который готовил подрыв авто ВСУ. Сообщается, что мужчина планировал осуществили задуманное с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).

