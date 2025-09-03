RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россияне дважды за день атаковали Константиновку: погибли девять человек

Фото: россияне дважды за день атаковали Константиновку (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в среду, 3 сентября, атаковали Константиновку Донецкой области сначала из ствольной артиллерии, а затем FPV-дронами. Погибли девять человек, еще семеро - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По словам Филашкина, утром россияне обстреляли город из ствольной артиллерии. В результате атаки погибли восемь человек от 44 до 74 лет, ранения получили шестеро.

Повреждены две многоэтажки, частный дом, магазин, торговый центр и пять торговых павильонов.

Кроме того, враг дважды бил FPV-дронами по гражданским автомобилям. В результате этих атак погибла 36-летняя женщина, еще один человек ранен.

"Покушения на жизнь гражданских - это не единичные случаи, а осознанный и целенаправленный метод действия российско-террористических группировок. Для них убийства мирных украинцев - это развлечение! Не помогайте им играть в эту смертельную игру! Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!", - подчеркнул глава ОВА.

 

Обстрелы Константиновки

Напомним, 28 августа российские войска атаковали команду спасателей в Константиновке Донецкой области. В результате обстрела повреждено здание и авто.

22 августа россияне совершили серию обстрелов города, что привело к значительным разрушениям. Для атаки захватчики использовали авиабомбы и ударные дроны.

Кроме того, 20 августа россияне нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке. Тогда из-за атаки погибли три человека, еще четверо - ранены.

Днем ранее, 19 августа, оккупанты также нанесли сразу два мощных авиаудара по городу. Один из них пришелся прямо в подъезд жилого дома, под завалами искали людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьКонстантиновкаВойна в Украине