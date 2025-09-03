Росіяни двічі за день атакували Костянтинівку: загинули дев'ятеро людей

За словами Філашкіна, зранку росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії.. Вінаслідок атаки загинули восьмеро людей від 44 до 74 років, поранення отримали шестеро.

Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця, торговий центр і п'ять торгових павільйонів.

Крім того, ворог двічі бив FPV-дронами по цивільних автівках. Внаслідок цих атак загинула 36-річна жінка, ще одна людина поранена.

"Замахи на життя цивільних - це не поодинокі випадки, а усвідомлений і цілеспрямований метод дії російсько-терористичних угруповань. Для них вбивства мирних українців - це розвага! Не допомагайте їм грати в цю смертельну гру!Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!", - наголосив глава ОВА.