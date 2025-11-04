Россияне дронами ударили по Краматорску: есть пострадавшие

По предварительным данным, удар был нанесен около 14:50. Враг попал по частному сектору.

"По предварительной информации, есть пострадавшие, устанавливаем окончательные последствия", - сказано в сообщении.

Что известно о Краматорске

Краматорск - ключевой промышленный и административный город на востоке Украины, расположенный в Донецкой области. До 2014 года он был частью промышленного центра Донбасса, а после начала российской вооруженной агрессии стал временной административной столицей области, контролируемой украинскими властями.

В течение полномасштабной войны Краматорск неоднократно подвергался вражеским обстрелам. Один из самых трагических инцидентов произошел в апреле 2022 года, когда ракета попала в железнодорожный вокзал города, унеся жизни десятков мирных жителей.

Удары по Краматорску

В последнее время российские войска существенно усилили обстрелы Краматорска. В ночь на 14 сентября они нанесли удар авиабомбами ФАБ-250 по центральной части города. Тогда пострадали 19 человек, были повреждены 35 многоэтажек, несколько учебных заведений, административные здания, банк и магазины.

8 сентября оккупанты атаковали спасателей во время ликвидации пожара, а затем - уже в третий раз за неделю - ударили по ветряному генератору вблизи Краматорска.