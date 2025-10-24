Россия попыталась ударить дроном по пассажирскому поезду под Краматорском
Российские оккупанты сегодня, 24 октября, попытались атаковать пассажирский поезд возле Краматорска. К счастью, цели достичь врагу не удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.
"На подъезде к станции Краматорск зафиксирована попытка атаки поезда №104/103 Львов-Краматорск беспилотником", - сказано в сообщении компании.
В УЗ уточнили, что по поезду дрон не попал, но взрывной волной были повреждены окна в трех вагонах. Пострадавших в результате удара нет.
Посадка пассажиров на поезд уже в обратном направлении прошла по расписанию. Рейс во Львов отправился без происшествий.
При этом поврежденные вагоны планируют заменить.
Удар по поездам в Шостке
Стоит заметить, что российские оккупанты уже неоднократно били по пассажирским поездам и вокзалам.
В частности, 4 сентября российская армия нанесла двойной удар дронами по железнодорожному вокзалу и двум пассажирским поездам в Шостке. Первый удар пришелся на локомотив пригородного поезда "Терещинская-Новоград-Северского", а второй - на электровоз поезда "Киев-Шостка", когда началась эвакуация пассажиров.
Было известно о десятках пострадавших, среди которых оказались работники "Укрзализныци" и пассажиры, включая троих детей.
Шосткинская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления. Следствие задокументировали последствия атаки, проводя осмотр места происшествия и опрос свидетелей. Расследование ведут следователи Шосткинского районного управления полиции совместно с другими правоохранительными органами.