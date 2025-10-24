Россия попыталась ударить дроном по пассажирскому поезду под Краматорском

Российские оккупанты сегодня, 24 октября, попытались атаковать пассажирский поезд возле Краматорска. К счастью, цели достичь врагу не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

"На подъезде к станции Краматорск зафиксирована попытка атаки поезда №104/103 Львов-Краматорск беспилотником", - сказано в сообщении компании. В УЗ уточнили, что по поезду дрон не попал, но взрывной волной были повреждены окна в трех вагонах. Пострадавших в результате удара нет. Посадка пассажиров на поезд уже в обратном направлении прошла по расписанию. Рейс во Львов отправился без происшествий. При этом поврежденные вагоны планируют заменить.