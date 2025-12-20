СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек
Дроны Службы безопасности Украины атаковали российский военный аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Были поражены два самолета Су-27.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили два самолета Су-27 на российском военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
Один из самолетов находился на рулевой дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. Он уничтожен.
Отмечается, что ориентировочная стоимость обоих самолетов - около 70 млн долларов.
Дополнительно подтверждено поражение диспетчерской башни, что может осложнить организацию и контроль полетов на аэродроме.
Фото: СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек (t.me/SBUkr)
"Удары СБУ по ключевым военным аэродромам, а также уничтожение самолетов и систем ПВО врага во временно оккупированном Крыму, ощутимо уменьшают его военный потенциал в регионе. Эта системная работа будет продолжаться и в дальнейшем", - отметили в СБУ.
Удары СБУ по российским объектам
Это уже вторая успешная атака СБУ на аэродром Бельбек за последние дни. 18 декабря беспилотники Службы поразили на этом аэродроме российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.
12 декабря стало известно, что дроны СБУ вывели из строя нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море. Это был первый зафиксированный удар Украины по объекту российской нефтедобычи в этом регионе.
В тот же вечер беспилотники Службы безопасности Украины нанесли повторную атаку по нефтяным платформам РФ, в результате чего работа производственных объектов была остановлена.
А 19 декабря дальнобойные дроны СБУ поразили третью нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море, принадлежащую компании "Лукойл".
Также мы писали, что СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря.