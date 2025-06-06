Работали под обстрелами: в Киеве погибли трое спасателей во время атаки РФ

Во время ликвидации последствий обстрелов в Киеве, 6 июня, погибли трое спасателей. Еще девять чрезвычайников получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства внутренних дел Игоря Клименко и пресс-службу ГСЧС .

"К сожалению, снова имеем потери в семье МВД. В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни", - сообщил Клименко.

Также на Тернопольщине во время тушения пожара, вызванного вражеским ударом, травмированы еще пятеро чрезвычайников.

Всего в результате атаки по Украине погибли три человека, еще около 40 - ранены.

Фото: В Киеве погибли трое спасателей (t.me/Klymenko_MVS)

В то же время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала фото и имена трех спасателей, которые погибли во время ликвидации последствий российского удара в Киеве.

Сообщается, что в результате массированной атаки РФ погибли трое пожарных-спасателей:

Павел Езгор

Даниил Скадин

Андрей Ременной

"Россияне забрали жизни людей, которые первыми бросились ликвидировать последствия страшного удара. Людей, которые вышли на обычное дежурство, как всегда - в боевой готовности. Перед выходом на работу они поцеловали и обняли жен и детей... И больше не вернулись..." - написали в ГСЧС.