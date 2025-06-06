Работали под обстрелами: в Киеве погибли трое спасателей во время атаки РФ
Во время ликвидации последствий обстрелов в Киеве, 6 июня, погибли трое спасателей. Еще девять чрезвычайников получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства внутренних дел Игоря Клименко и пресс-службу ГСЧС.
"К сожалению, снова имеем потери в семье МВД. В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни", - сообщил Клименко.
Также на Тернопольщине во время тушения пожара, вызванного вражеским ударом, травмированы еще пятеро чрезвычайников.
Всего в результате атаки по Украине погибли три человека, еще около 40 - ранены.
Фото: В Киеве погибли трое спасателей (t.me/Klymenko_MVS)
В то же время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала фото и имена трех спасателей, которые погибли во время ликвидации последствий российского удара в Киеве.
Сообщается, что в результате массированной атаки РФ погибли трое пожарных-спасателей:
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Павел Езгор
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Даниил Скадин
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Андрей Ременной
"Россияне забрали жизни людей, которые первыми бросились ликвидировать последствия страшного удара. Людей, которые вышли на обычное дежурство, как всегда - в боевой готовности. Перед выходом на работу они поцеловали и обняли жен и детей... И больше не вернулись..." - написали в ГСЧС.
Комбинированный удар по Украине
В ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами", баллистикой и крылатыми ракетами. Под ударом был Киев, Тернополь, Чернигов, Луцк и Львовская область.
Известно, что в Киеве погибли трое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки РФ. Также сообщают о пострадавших в Луцке.
В Тернополе после атаки зафиксировали загрязнение воздуха. Подробнее об атаке на город - по ссылке.
Больше о последствиях атаки РФ - в материале РБК-Украина.
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