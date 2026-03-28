RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ третьи сутки атакует объект "Нафтогаза" на Полтавщине: погиб работник

13:17 28.03.2026 Сб
2 мин
Это уже второй погибший за неделю
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: Россия третьи сутки атакует объект "Нафтогаза" на Полтавщине (t.me/dsns_telegram)

Российские войска в субботу, 28 марта, снова атаковали газодобывающий объект "Нафтогаза" в Полтавской области. Погиб один работник.

"Очень сложная неделя. Третьи сутки подряд продолжаются удары по нашим объектам на Полтавщине. Имеем болезненную потерю. Погиб наш коллега Роман Чмирхун. Он работал оператором технологических установок", - сообщили в компании.

В "Нафогазе" отметили, что это уже второй человек, которого убили россияне в команде компании за эту неделю.

Удары по объектам "Нафтогаза"

Напомним, вчера ночью, 27 марта, российские войска атаковали газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине. В результате обстрела он вынужденно остановил свою работу.

11 марта оккупанты два дня подряд наносили удары по нефтетранспортной инфраструктуре Украины на юге. Враг хочет сорвать поставки нероссийской нефти в Европу.

Также мы писали, что враг 8 марта атаковал дронами газодобычу "Нафтогаза" в Полтавской области.

В ночь на 20 февраля враг тоже ударил дронами по нефтегазовой инфраструктуре в Полтавской области. Под удар попал один из объектов, в результате чего произошел пожар.

Кроме того, утром 27 января, россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры "Нафтогаза" на Львовщине. В результате обстрела возник пожар и были немедленно остановлены технологические процессы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нафтогаз УкраиныПолтавская областьВойна в УкраинеАтака дронов