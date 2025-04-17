"Россияне бегают по потолку". Зеленский заявил о сокращении дефицита артиллерии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

Президент отметил, что если бы Украине хватало иностранной помощи, то война уже завершилась бы.

Но, по словам Зеленского, он не может сказать, что в Украине есть большой дефицит по артиллерии.

"У нас он (дефицит - ред.) есть, но мы очень правильно распределяем. Мы начали производить сами, хорошо. Россияне бегают по потолку, как говорится, потому что они бьют по нашим сейчас заводам, и не просто так", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина системно работает над тем, чтобы сократить дефицит артиллерии. И это остается важной целью для страны.