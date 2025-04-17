"Россияне бегают по потолку". Зеленский заявил о сокращении дефицита артиллерии
Украине удалось уменьшить дефицит артиллерии. Из-за этого у россиян паника, они пытаются атаковать украинские заводы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.
Президент отметил, что если бы Украине хватало иностранной помощи, то война уже завершилась бы.
Но, по словам Зеленского, он не может сказать, что в Украине есть большой дефицит по артиллерии.
"У нас он (дефицит - ред.) есть, но мы очень правильно распределяем. Мы начали производить сами, хорошо. Россияне бегают по потолку, как говорится, потому что они бьют по нашим сейчас заводам, и не просто так", - добавил он.
Глава государства подчеркнул, что Украина системно работает над тем, чтобы сократить дефицит артиллерии. И это остается важной целью для страны.
Производство снарядов в Украине
Напомним, ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин заявлял, что в 2024 году Украина произвела в 2,4 раза больше артиллерийских и минометных боеприпасов, чем в 2023 году.
По его словам, Украина наращивает и производство собственных самоходных артиллерийских установок "Богдана".
При этом западные СМИ пишут, что в год Украина уже производит 2,5 млн снарядов.
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