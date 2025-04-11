Украина в 2024 году произвела оружия на 9 млрд долларов: прорыв в ракетах и не только

Украина втрое увеличила производство оружия в 2024 году. В частности, производство ракет выросло в восемь раз по сравнению с 2023 годом.

Как передает РБК-Украина , об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин заявил на конференции о работе ВПК в 2024 году.

"В 2022 году мы произвели один миллиард, в 2023 - выросли в 3 раза и произвели 3 миллиарда, в прошлом году мы также выросли в 3 раза и достигли показателя в 9 миллиардов долларов годового производства вооружения и военной техники", - сказал он.

Сметанин уточнил, что потенциально украинский ВПК в 2024 году мог произвести оружия на 20 миллиардов долларов.

По его словам, уже в 2025 году потенциал производства вооружения и военной техники в Украине может вырасти до 35 млрд долларов.

"В прошлом году 52% всего вооружения и военной техники произвели именно частные производители", - добавил он.

Производство ракет

Сметанин напомнил, что в 2024 году Украина начала производить новые крылатые ракеты и ракето-дроны: "Паляниця", "Пекло", "Рута", "Барс".

Он уточнил, что в 2024 году производство ракет выросло в восемь раз.

"В позапрошлом году у нас была лишь одна крылатая ракета - это была ракета "Нептун"... В прошлом году у нас появилось много новых изделий, которые обеспечили объем производства в 8 раз больше, чем в 2023 году", - рассказал министр.

Производство снарядов и мин

Также Украина в прошлом году произвела в 2,4 раза больше артиллерийских и минометных боеприпасов, чем в 2023 году.

"По САУ "Богдана", у нас появилась новая версия - прицепная "Богдана", - сказал министр добавив, что производство САУ выросло в три раза.

Он отметил, что мощности по производству бронетехники загружены на 50%.

В этом году, один из акцентов производства станут наземные роботизированные комплексы.

Советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин сказал, что на сегодня украинский ВПК обеспечивает 30-40% потребностей сил обороны.

"По разным оценкам, от 30% до 40% того, чем воюет наш фронт - это произведено в Украине", - сказал он.