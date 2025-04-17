"Росіяни бігають по стелі". Зеленський заявив про скорочення дефіциту артилерії

Україні вдалося зменшити дефіцит артилерії. Через це в росіян паніка, вони намагаються атакувати українські заводи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що якби Україні вистачало іноземної допомоги, то війна вже завершилася б.

Але, за словами Зеленського, він не може сказати, що в Україні є великий дефіцит по артилерії.

"У нас він (дефіцит - ред.) є, але ми дуже правильно розподіляємо. Ми почали виробляти самі, добре. Росіяни бігають по стелі, як то кажуть, тому що вони б'ють по наших зараз заводах, і не просто так", - додав він.

Глава держави підкреслив, що Україна системно працює над тим, щоб скоротити дефіцит артилерії. І це залишається важливою метою для країни.