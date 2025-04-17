"Росіяни бігають по стелі". Зеленський заявив про скорочення дефіциту артилерії
Україні вдалося зменшити дефіцит артилерії. Через це в росіян паніка, вони намагаються атакувати українські заводи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.
Президент зазначив, що якби Україні вистачало іноземної допомоги, то війна вже завершилася б.
Але, за словами Зеленського, він не може сказати, що в Україні є великий дефіцит по артилерії.
"У нас він (дефіцит - ред.) є, але ми дуже правильно розподіляємо. Ми почали виробляти самі, добре. Росіяни бігають по стелі, як то кажуть, тому що вони б'ють по наших зараз заводах, і не просто так", - додав він.
Глава держави підкреслив, що Україна системно працює над тим, щоб скоротити дефіцит артилерії. І це залишається важливою метою для країни.
Виробництво снарядів в Україні
Нагадаємо, раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявляв, що у 2024 році Україна виробила у 2,4 раза більше артилерійських і мінометних боєприпасів, ніж у 2023 році.
За його словами, Україна нарощує і виробництво власних самохідних артилерійських установок "Богдана".
При цьому західні ЗМІ пишуть, що на рік Україна вже виробляє 2,5 млн снарядів.
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