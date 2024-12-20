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Украина напрямую заказала артиллерийские снаряды у Rheinmetall: когда их доставят

Киев, Пятница 20 декабря 2024 16:57
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Украина напрямую заказала артиллерийские снаряды у Rheinmetall: когда их доставят Иллюстративное фото: Rheinmetall поставит Украине 155-мм боеприпасы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Агентство оборонных закупок Минобороны Украины заключило контракт с немецким оборонным концерном Rheinmetall. Украинским защитникам поставят боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство оборонных закупок в Facebook.

Как отметили в Агентстве, контракт с Rheinmetall на поставки артиллерийских снарядов калибра 155 мм был заключен в декабре.

"Для Агентства важно расширять прямое контрактование с ведущими мировыми производителями вооружения на каждую критическую номенклатуру, так как это повышает надежность поставок. Мы искренне благодарны Rheinmetall за их вклад в обеспечение Вооруженных Сил Украины", - отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

Поставки боеприпасов запланированы на первую половину 2025 года. Они подходят к большинству 155-мм пушек, которые находятся на вооружении у ВСУ.

Снаряды для Украины

Напомним, западные партнеры предоставили Украине большое количество артиллерии, которая использует 155-мм снаряды. Но только недавно стране предоставили лицензии на производство таких снарядов.

В частности, 23 августа стало известно, что норвежско-финская компания Nammo предоставила Украине лицензию на производство 155-мм боеприпасов.

Еще одну лицензию на производство снарядов Украине предоставила компания KNDS/Nexter.

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