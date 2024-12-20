Украина напрямую заказала артиллерийские снаряды у Rheinmetall: когда их доставят
Агентство оборонных закупок Минобороны Украины заключило контракт с немецким оборонным концерном Rheinmetall. Украинским защитникам поставят боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство оборонных закупок в Facebook.
Как отметили в Агентстве, контракт с Rheinmetall на поставки артиллерийских снарядов калибра 155 мм был заключен в декабре.
"Для Агентства важно расширять прямое контрактование с ведущими мировыми производителями вооружения на каждую критическую номенклатуру, так как это повышает надежность поставок. Мы искренне благодарны Rheinmetall за их вклад в обеспечение Вооруженных Сил Украины", - отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.
Поставки боеприпасов запланированы на первую половину 2025 года. Они подходят к большинству 155-мм пушек, которые находятся на вооружении у ВСУ.
Снаряды для Украины
Напомним, западные партнеры предоставили Украине большое количество артиллерии, которая использует 155-мм снаряды. Но только недавно стране предоставили лицензии на производство таких снарядов.
В частности, 23 августа стало известно, что норвежско-финская компания Nammo предоставила Украине лицензию на производство 155-мм боеприпасов.
Еще одну лицензию на производство снарядов Украине предоставила компания KNDS/Nexter.
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