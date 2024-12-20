Украина напрямую заказала артиллерийские снаряды у Rheinmetall: когда их доставят

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство оборонных закупок в Facebook .

Как отметили в Агентстве, контракт с Rheinmetall на поставки артиллерийских снарядов калибра 155 мм был заключен в декабре.

"Для Агентства важно расширять прямое контрактование с ведущими мировыми производителями вооружения на каждую критическую номенклатуру, так как это повышает надежность поставок. Мы искренне благодарны Rheinmetall за их вклад в обеспечение Вооруженных Сил Украины", - отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

Поставки боеприпасов запланированы на первую половину 2025 года. Они подходят к большинству 155-мм пушек, которые находятся на вооружении у ВСУ.