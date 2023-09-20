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Россияне авиабомбами ФАБ-500 обстреляли Невское в Луганской области: есть погибшая

Невское, Среда 20 сентября 2023 15:48
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Россияне авиабомбами ФАБ-500 обстреляли Невское в Луганской области: есть погибшая Фото: Артем Лысогор (facebook com odalug)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска авиационными бомбами обстреляли село Невское в Луганской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Оккупационные войска открыли артиллерийский огонь по Невскому вчера во второй половине суток. На территории села произошли 25 взрывов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне также дважды применяли авиационные бомбы ФАБ-500.

Россияне авиабомбами ФАБ-500 обстреляли Невское в Луганской области: есть погибшая

Фото: Невское (deepstatemap.live)

"К сожалению, мы имеем погибшую 85-летнюю женщину, которая получила ранение головы, несовместимое с жизнью. Ее домовладение разрушено", - добавил глава области.

Также авиационные и артиллерийские удары противник нанес по Белогоровке.

Обстрел сел в Луганской области

Украинские военные в прошлом году освободили часть сел в Луганской области, однако оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты.

Недавно российские оккупанты обстреляли село Макеевка Луганской области. В результате их атаки погиб один мирный житель.

В июне сообщалось, что российские военные обстреляли село Невское в Луганской области. В результате вражеской атаки был ранен мужчина.

В марте тоже российские военные обстреляли село Невское в Луганской области и ранили одного мужчину.

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