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Росіяни авіабомбами ФАБ-500 обстріляли Невське в Луганській області: є загибла

Невське, Середа 20 вересня 2023 15:48
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Росіяни авіабомбами ФАБ-500 обстріляли Невське в Луганській області: є загибла Фото: Артем Лисогор (facebook com odalug)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська авіаційними бомбами обстріляли село Невське в Луганській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Окупаційні війська відкрили артилерійський вогонь по Невському вчора о другій половині доби. На території села сталися 25 вибухів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни також двічі застосовували авіаційні бомби ФАБ-500.

Росіяни авіабомбами ФАБ-500 обстріляли Невське в Луганській області: є загибла

Фото: Невське (deepstatemap.live)

"На жаль, ми маємо загиблу 85-річну жінку, яка отримала поранення голови, несумісне з життям. Її домоволодіння зруйноване", - додав голова області.

Також авіаційних та артилерійських ударів противник завдав по Білогорівці.

Обстріл сіл у Луганській області

Українські військові торік звільнили частину сіл у Луганській області, проте окупанти регулярно обстрілюють населені пункти.

Нещодавно російські окупанти обстріляли село Макіївка Луганської області. Внаслідок їх атаки загинув один мирний житель.

У червні повідомлялось, що російські військові обстріляли село Невське в Луганській області. Внаслідок ворожої атаки було поранено чоловіка.

У березні теж російські військові обстріляли село Невське у Луганській області та поранили одного чоловіка.

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