Оккупанты ударили по Макеевке Луганской области: есть погибший и пострадавшая
Российские оккупанты обстреляли село Макеевка Луганской области. В результате их атаки погиб один мирный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.
"В результате обстрела погиб 75-летний мужчина, его 73-летняя жена, предварительно, получила контузию", - сказано в сообщении ведомства.
Фото: россияне обстреляли Макеевку Луганской области (t.me/mvs_ukraine)
В МВД уточняют, что женщину эвакуировали к родственникам в Донецкую область.
Обстрелы прифронтовых населенных пунктов
Напомним, российские оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты, которые находятся возле линии фронта.
В результате таких атак врага регулярно гибнут и получают ранения мирные украинцы.
К примеру, 10 сентября россияне обстреляли центр Херсона, в результате чего пострадала женщина.
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