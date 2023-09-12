Оккупанты ударили по Макеевке Луганской области: есть погибший и пострадавшая

Российские оккупанты обстреляли село Макеевка Луганской области. В результате их атаки погиб один мирный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

"В результате обстрела погиб 75-летний мужчина, его 73-летняя жена, предварительно, получила контузию", - сказано в сообщении ведомства. Фото: россияне обстреляли Макеевку Луганской области (t.me/mvs_ukraine) В МВД уточняют, что женщину эвакуировали к родственникам в Донецкую область. Обстрелы прифронтовых населенных пунктов Напомним, российские оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты, которые находятся возле линии фронта. В результате таких атак врага регулярно гибнут и получают ранения мирные украинцы. К примеру, 10 сентября россияне обстреляли центр Херсона, в результате чего пострадала женщина.