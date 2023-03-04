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Россияне обстреляли Невское в Луганской области: есть разрушения и раненый

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Невское, Суббота 04 марта 2023 15:13
Россияне обстреляли Невское в Луганской области: есть разрушения и раненый Фото: Россияне обстреляли Невское в Луганской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 3 марта, российские военные обстреляли село Невское в Луганской области и ранили одного мужчину.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Вчера в 14:00 в результате вражеского обстрела с. Невское Сватовского района разрушен частный дом", - говорится в сообщении.

Ранение получил 44-летний местный житель.

"Военные медиками оказали ему первую помощь. Затем раненого доставили в больницу в Краматорске. У мужчины - минно-взрывная травма, ранение грудной клетки и позвоночника, ему ампутировали левую руку. В больнице приняты меры по стабилизации состояния пострадавшего. Уже сегодня он направлен. в больницу им. Мечникова в г. Днепр", - добавили в ОВА.

Напомним, ранее российские военные уже обстреливали село Невское в Луганской области и ранили одного человека.

Ранее сообщалось, что деоккупированные населенные пункты Невское и Макеевка (Луганская область) серьезно пострадали в результате боевых действий. В этих селах поврежден почти каждый частный дом.

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