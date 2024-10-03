В Киевской области фиксируют вражеские дроны, работает ПВО

В Киевской области поздно вечером 3 октября была начата работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе были зафиксированы вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

О работе ПВО в Киевской области стало известно в 23:21.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - передали в КОВА.

Также в администрации призвали местных жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, и соблюдать правила информ-тишины.

"Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в публикации КОВА в сети.

Отметим, что перед этим в Воздушных силах информировали об угрозе дронов-камикадзе российских захватчиков для ряда областей, в том числе и для Киевской. Так, военные предупреждали о возможной работе ПВО в регионах из-за "Шахедов".

"БпЛА в Киевской области. Курсом на Киев", - передали в Воздушных силах около половины двенадцатого ночи.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты во время воздушных атак по Украине применяют ударные беспилотники иранского производства типа "Шахед" регулярно.

Так, например, ранее сегодня вечером росармия атаковала Сумскую общину дроном-камикадзе, в результате чего ранения получили восемь человек.

Также напомним, прошлой ночью российские захватчики запустили по Украине 105 ударных дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 78 беспилотников, еще 23 вражеских дрона были локационно потеряны. Кроме того, в ВСУ сообщили, что один "Шахед" улетел в направлении Беларуси.