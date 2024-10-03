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Россия ночью запустила по Украине больше 100 дронов. Как справилась ПВО

Украина, Четверг 03 октября 2024 08:42
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Россия ночью запустила по Украине больше 100 дронов. Как справилась ПВО Фото: ПВО сбила 78 из 105 российских дронов во время атаки РФ по Украине 3 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 3 октября атаковали Украину 105 дронами-камикадзе. ПВО сбила 78 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 3 октября враг нанес удар по территории Украины ударными БПЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 105 вражеских беспилотников противника типа "Шахед", - говорится в сообщении.

Дроны оккупанты запускали из Орла, Приморско-Ахтарска, Курска и крымского мыса Чауда.

Как отработала ПВО

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 78 вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях", - отметили военные.

Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, 23 вражеских БПЛА локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

Обстрел РФ по Украине

После 23:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за российских БПЛА. Также угроза дронов была и для других областей.

Например, взрывы были слышны в Харькове и в Киеве. На подступах к столице работала ПВО.

Позже выяснилось, что в Киеве обломки дрона упали возле многоэтажки. Но ни один из российских дронов своей цели не достиг.

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