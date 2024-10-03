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В Киеве была слышна серия взрывов, работала ПВО (обновлено)

Киев, Четверг 03 октября 2024 23:53
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В Киеве была слышна серия взрывов, работала ПВО (обновлено) Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве во время воздушной тревоги из-за угрозы "Шахедов" сегодня поздно вечером были слышны взрывы. В столице идет работа противовоздушной обороны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Серию взрывов в Киеве было слышно около 23.42. Через несколько минут до этого в столице была объявлена воздушная тревога.

В командовании Воздушных сил информировали о фиксации движения дронов-камикадзе врага в сторону Киева.

В Киеве была слышна серия взрывов, работала ПВО (обновлено)

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - передал начальник КГВА Попко.

Мэр столицы Виталий Кличко также рассказал в своем Telegram о работе ПВО.

"Вражеские БпЛА над городом. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении городского головы.

Обновлено: отбой тревоги

В 00.15 в столице объявили об отбое воздушной тревоги из-за вражеских "Шахед".

"Шахедная" атака

Ранее сообщалось, что в Киевской области 3 октября вечером началась боевая работа по отражению атаки дронов-камикадзе, которые враг запустил по Украине для очередной воздушной атаки.

Добавим, в командовании Воздушных сил также информировали о возможной работе ПВО в Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях из-за угрозы "Шахедов".

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Киев ПВО Взрывы Атака дронов
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