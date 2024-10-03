В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и Воздушные силы ВСУ.

В 0:15 ночи 4 октября в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги.

Военные сообщили о приближении вражеских дронов к Киеву, возможна работа ПВО.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Тревога была объявлена в 23:31.

Обстрелы Киева

Напомним, за несколько минут до объявления тревоги в столице, сообщалось о работе сил ПВО по вражеским БпЛА в Киевской области.

В ночь на 3 октября Киев и область также атаковали российские ударные беспилотники.

Обломки сбитого дрона упали возле многоэтажки. Впрочем, ни один из вражеских БпЛА не достиг своей цели.

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