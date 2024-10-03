В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов"
В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударными дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и Воздушные силы ВСУ.
Тревога была объявлена в 23:31.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.
Военные сообщили о приближении вражеских дронов к Киеву, возможна работа ПВО.
Обновлено
В 0:15 ночи 4 октября в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги.
Обстрелы Киева
Напомним, за несколько минут до объявления тревоги в столице, сообщалось о работе сил ПВО по вражеским БпЛА в Киевской области.
В ночь на 3 октября Киев и область также атаковали российские ударные беспилотники.
Обломки сбитого дрона упали возле многоэтажки. Впрочем, ни один из вражеских БпЛА не достиг своей цели.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.