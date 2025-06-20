ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне атакуют Украину "Шахедами": где тревоги и риск ударов

Пятница 20 июня 2025 00:45
UA EN RU
Россияне атакуют Украину "Шахедами": где тревоги и риск ударов Фото: Украина снова под атакой российских ударных дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы атакуют Украину ударными дронами "Шахед". Во многих областях объявлена тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первые ударные дроны начали залетать в воздушное пространство Украины около 23:00 и двигались в направлении Сум и Харькова.

По состоянию на 23:25 вражеские дроны фиксировались:

  • в Сумской области курсом на Полтавскую и Харьковскую области;
  • на севере Харьковской области курсом на Харьков;
  • на востоке Харьковской области курсом на запад;
  • в Запорожской области курсом на запад.

В 00:02 военные сообщили о приближении дронов в направлении Полтавы.

В 00:16 вражеские дроны двигались:

  • с Полтавской на Харьковскую области;
  • на севере Харьковской области, постоянно меняют курс;
  • на юге Харьковской области, курсом на Донецкую область;
  • с Днепропетровской на Полтавскую область.

В 00:52 Воздушные силы сообщили о движении дронов из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

В 00:54 сообщалось о движении нескольких групп БПЛА курсом на Одессу.

По состоянию на 00:53 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где тревоги и риск ударов

Воздушные удары России

Поздно вечером 19 июня в Сумах и Харькове прогремели взрывы.

Россияне атакуют города ударными дронами, возникли пожары. Кроме того, в Сумах сообщалось о приближении скоростной цели, вероятно баллистической ракеты.

Кроме того, 18 июня россияне обстреляли окрестности Сум из реактивных систем залпового огня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде