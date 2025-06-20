Россияне атакуют Украину "Шахедами": где тревоги и риск ударов

Первые ударные дроны начали залетать в воздушное пространство Украины около 23:00 и двигались в направлении Сум и Харькова.

По состоянию на 23:25 вражеские дроны фиксировались:

в Сумской области курсом на Полтавскую и Харьковскую области;

на севере Харьковской области курсом на Харьков;

на востоке Харьковской области курсом на запад;

в Запорожской области курсом на запад.

В 00:02 военные сообщили о приближении дронов в направлении Полтавы.

В 00:16 вражеские дроны двигались:

с Полтавской на Харьковскую области;

на севере Харьковской области, постоянно меняют курс;

на юге Харьковской области, курсом на Донецкую область;

с Днепропетровской на Полтавскую область.

В 00:52 Воздушные силы сообщили о движении дронов из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

В 00:54 сообщалось о движении нескольких групп БПЛА курсом на Одессу.

По состоянию на 00:53 карта воздушных тревог Украины выглядела так: