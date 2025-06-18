Поздно вечером Сумы содрогнулись от взрывов: что произошло
Вечером 18 июня жители Сум слышали звуки взрывов. Оказалось, что российские войска обстреляли окрестности громады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя аппарата Сумской областной государственной администрации Игоря Кальченко.
По данным Кальченко, враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде после 21:00.
"Несколько взрывов, которые слышали жители областного центра, по предварительной информации - это обстрел из РСЗО дальнего действия по окрестностям громады", - рассказал он.
По данным руководителя аппарата Сумской областной государственной администрации, обошлось без пострадавших.
Обстрелы Сумской области
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Сумская область постоянно подвергается обстрелам из-за своего приграничного расположения.
Российские войска имеют возможность использовать оружие различной дальности, что позволяет осуществлять атаки даже с небольшого расстояния. Это создает постоянную угрозу для населенных пунктов, расположенных вблизи границы.
Напомним, что в частности утром, 17 июня, российские оккупанты ударили по Конотопу Сумской области.
Сообщалось, что в результате атаки есть повреждения в жилом квартале.
Стоит заметить и то, что недавно россияне усилили наступательные действия на Сумщине. Цель этого якобы создание так называемой "буферной зоны", которую недавно анонсировал российский диктатор Владимир Путин.
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