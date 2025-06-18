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Поздно вечером Сумы содрогнулись от взрывов: что произошло

Сумы, Среда 18 июня 2025 22:41
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Поздно вечером Сумы содрогнулись от взрывов: что произошло Фото: в Сумах прогремели взрывы (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Вечером 18 июня жители Сум слышали звуки взрывов. Оказалось, что российские войска обстреляли окрестности громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя аппарата Сумской областной государственной администрации Игоря Кальченко.

По данным Кальченко, враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде после 21:00.

"Несколько взрывов, которые слышали жители областного центра, по предварительной информации - это обстрел из РСЗО дальнего действия по окрестностям громады", - рассказал он.

По данным руководителя аппарата Сумской областной государственной администрации, обошлось без пострадавших.

Обстрелы Сумской области

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Сумская область постоянно подвергается обстрелам из-за своего приграничного расположения.

Российские войска имеют возможность использовать оружие различной дальности, что позволяет осуществлять атаки даже с небольшого расстояния. Это создает постоянную угрозу для населенных пунктов, расположенных вблизи границы.

Напомним, что в частности утром, 17 июня, российские оккупанты ударили по Конотопу Сумской области.

Сообщалось, что в результате атаки есть повреждения в жилом квартале.

Стоит заметить и то, что недавно россияне усилили наступательные действия на Сумщине. Цель этого якобы создание так называемой "буферной зоны", которую недавно анонсировал российский диктатор Владимир Путин.

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Сумы Война России против Украины
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