Поздно вечером Сумы содрогнулись от взрывов: что произошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя аппарата Сумской областной государственной администрации Игоря Кальченко.

По данным руководителя аппарата Сумской областной государственной администрации, обошлось без пострадавших.

"Несколько взрывов, которые слышали жители областного центра, по предварительной информации - это обстрел из РСЗО дальнего действия по окрестностям громады", - рассказал он.

По данным Кальченко, враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде после 21:00.

Обстрелы Сумской области

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Сумская область постоянно подвергается обстрелам из-за своего приграничного расположения.

Российские войска имеют возможность использовать оружие различной дальности, что позволяет осуществлять атаки даже с небольшого расстояния. Это создает постоянную угрозу для населенных пунктов, расположенных вблизи границы.

Напомним, что в частности утром, 17 июня, российские оккупанты ударили по Конотопу Сумской области.

Сообщалось, что в результате атаки есть повреждения в жилом квартале.

Стоит заметить и то, что недавно россияне усилили наступательные действия на Сумщине. Цель этого якобы создание так называемой "буферной зоны", которую недавно анонсировал российский диктатор Владимир Путин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.