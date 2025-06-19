В Харькове и Сумах прогремели взрывы: что известно
Поздно вечером, 19 июня, в Харькове и Сумах были слышны взрывы. Враг в это время атаковал украинские города дронами и ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини", канал мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Харьков
Взрывы в Харькове были слышны примерно в 23:10. В то же время Воздушные силы ВСУ проинформировали, что в направлении города летят дроны. Терехов подтвердил эту информацию.
"В Харькове взрывы - предварительно в Киевском районе. Над городом еще есть вражеские БПЛА. Будьте осторожны", - написал он.
В то же время глава Харьковской ОВА тоже проинформировал, что город под атакой дронов.
Обновлено в 23:25
"Над Харьковом фиксируют вражеские БпЛА. Прозвучал очередной взрыв. Находитесь в укрытиях", - написал Синегубов.
Обновлено в 23:33
"Сейчас зафиксировано три взрыва в городе, все - в Шевченковском районе", - информирует Терехов.
В то же время Синегубов написал, что по предварительным данным, враг ударил по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова ударными БПЛА.
Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.
Обновлено в 23:38
Глава ОВА сообщил, что в городе прогремел еще один взрыв. Над городом и областью продолжают фиксировать дроны.
"Один из прилетов произошел возле многоэтажных жилых домов, последствия уточняются. О пострадавших информация пока не поступала", - пишет мэр Терехов.
Обновлено в 23:43
Синегубов информирует, что прилет дрона зафиксирован в Шевченковском районе Харькова. Терехов при этом пишет, что на месте одного из прилетов в этом районе зафиксирован пожар.
Информации о пострадавших на эту минуту не было.
Сумы
"В Сумах был слышен взрыв", - написало "Суспільне" в 23:10.
Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев об угрозе применения баллистики, а через несколько минут написали, что в направлении города летит скоростная цель. Кроме того, зафиксированы дроны.
Обновлено в 00:00
Глава Сумской ОГА Игорь Кальченко уточнил, что по состоянию на 23:40, после одного из прилетов, в Сумской громаде бушует пожар в жилом секторе.
Информация о последствиях и пострадавших уточняется.
Обновлено в 00:21
"В результате одного из вражеских ударов вспыхнул пожар в жилом доме. Спасательные службы быстро прибыли на место и оперативно ликвидировали последствия", - уточнил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.
Пострадавших нет.
Обстрелы прифронтовых городов
Напомним, что Харьков и Сумы регулярно подвергаются обстрелам с использованием дронов, ракет и авиабомб.
Так, 18 июня вечером, жители Сум услышали звуки взрывов. Позже стало известно, что предварительно, россияне из РСЗО обстреляли окрестности громады.
Также мы писали, что в ночь на 7 июня россияне нанесли удар по гражданскому предприятию а Харькове. Пожар удалось потушить только на 12 день, то есть - сегодня 19 июня. Известно, что из под завалов доставили шесть тел погибших гражданских.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.