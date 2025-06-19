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В Харькове и Сумах прогремели взрывы: что известно

Четверг 19 июня 2025 23:21
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В Харькове и Сумах прогремели взрывы: что известно Фото: людей призвали быть осторожными (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 19 июня, в Харькове и Сумах были слышны взрывы. Враг в это время атаковал украинские города дронами и ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини", канал мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Харьков

Взрывы в Харькове были слышны примерно в 23:10. В то же время Воздушные силы ВСУ проинформировали, что в направлении города летят дроны. Терехов подтвердил эту информацию.

"В Харькове взрывы - предварительно в Киевском районе. Над городом еще есть вражеские БПЛА. Будьте осторожны", - написал он.

В то же время глава Харьковской ОВА тоже проинформировал, что город под атакой дронов.

Обновлено в 23:25

"Над Харьковом фиксируют вражеские БпЛА. Прозвучал очередной взрыв. Находитесь в укрытиях", - написал Синегубов.

Обновлено в 23:33

"Сейчас зафиксировано три взрыва в городе, все - в Шевченковском районе", - информирует Терехов.

В то же время Синегубов написал, что по предварительным данным, враг ударил по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова ударными БПЛА.

Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.

Обновлено в 23:38

Глава ОВА сообщил, что в городе прогремел еще один взрыв. Над городом и областью продолжают фиксировать дроны.

"Один из прилетов произошел возле многоэтажных жилых домов, последствия уточняются. О пострадавших информация пока не поступала", - пишет мэр Терехов.

Обновлено в 23:43

Синегубов информирует, что прилет дрона зафиксирован в Шевченковском районе Харькова. Терехов при этом пишет, что на месте одного из прилетов в этом районе зафиксирован пожар.

Информации о пострадавших на эту минуту не было.

Сумы

"В Сумах был слышен взрыв", - написало "Суспільне" в 23:10.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев об угрозе применения баллистики, а через несколько минут написали, что в направлении города летит скоростная цель. Кроме того, зафиксированы дроны.

Обновлено в 00:00

Глава Сумской ОГА Игорь Кальченко уточнил, что по состоянию на 23:40, после одного из прилетов, в Сумской громаде бушует пожар в жилом секторе.

Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Обновлено в 00:21

"В результате одного из вражеских ударов вспыхнул пожар в жилом доме. Спасательные службы быстро прибыли на место и оперативно ликвидировали последствия", - уточнил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.

Пострадавших нет.

Обстрелы прифронтовых городов

Напомним, что Харьков и Сумы регулярно подвергаются обстрелам с использованием дронов, ракет и авиабомб.

Так, 18 июня вечером, жители Сум услышали звуки взрывов. Позже стало известно, что предварительно, россияне из РСЗО обстреляли окрестности громады.

Также мы писали, что в ночь на 7 июня россияне нанесли удар по гражданскому предприятию а Харькове. Пожар удалось потушить только на 12 день, то есть - сегодня 19 июня. Известно, что из под завалов доставили шесть тел погибших гражданских.

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