Росіяни атакують Україну "Шахедами": де тривоги і ризик ударів
Російські терористи атакують Україну ударними дронами "Шахед". У багатьох областях оголошено тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші ударні дрони почали залітати в повітряний простір України близько 23:00 та рухалися в напрямку Сум та Харкова.
Станом на 23:25 ворожі дрони фіксувалися:
- у Сумщині курсом на Полтавщину та Харківщину;
- на півночі Харківщини курсом на Харків;
- на сході Харківщини курсом на захід;
- в Запорізькій області курсом на захід.
О 00:02 військові повідомили про наближення дронів у напрямку Полтави.
О 00:16 ворожі дрони рухалися:
- з Полтавщини та Харківщину;
- на півночі Харківщини постійно змінюють курс;
- на півдні Харківщини курсом на Донеччину;
- з Дніпропетровщини на Полтавщину.
О 00:52 Повітряні сили повідомили про рух дронів з акваторії Чорного моря курсом на Одеську область.
О 00:54 військові повідомили про рух декількох груп БпЛА курсом на Одесу.
О 01:03 в Одесі почали лунати потужні вибухи. Жителям радять перебувати в укриттях.
О 01:12 ворожі дрони рухалися:
- кілька нових груп із Сумської на Полтавську область;
- з Полтавської на Харківську область;
- з Харківської курсом на Донецьку область.
Станом на 01:14 карта повітряних тривог України виглядала так:
Повітряні удари Росії
Пізно ввечері 19 червня у Сумах і Харкові пролунали вибухи.
Росіяни атакують міста ударними дронами, виникли пожежі. Крім того, в Сумах повідомлялося про наближення швидкісної цілі, ймовірно балістичної ракети.
Крім того, 18 червня росіяни обстріляли околиці Сум з реактивних систем залпового вогню.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.