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Росіяни атакують Україну "Шахедами": де тривоги і ризик ударів

П'ятниця 20 червня 2025 00:45
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Росіяни атакують Україну "Шахедами": де тривоги і ризик ударів Фото: Україна знову під атакою російських ударних дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи атакують Україну ударними дронами "Шахед". У багатьох областях оголошено тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Перші ударні дрони почали залітати в повітряний простір України близько 23:00 та рухалися в напрямку Сум та Харкова.

Станом на 23:25 ворожі дрони фіксувалися:

  • у Сумщині курсом на Полтавщину та Харківщину;
  • на півночі Харківщини курсом на Харків;
  • на сході Харківщини курсом на захід;
  • в Запорізькій області курсом на захід.

О 00:02 військові повідомили про наближення дронів у напрямку Полтави.

О 00:16 ворожі дрони рухалися:

  • з Полтавщини та Харківщину;
  • на півночі Харківщини постійно змінюють курс;
  • на півдні Харківщини курсом на Донеччину;
  • з Дніпропетровщини на Полтавщину.

О 00:52 Повітряні сили повідомили про рух дронів з акваторії Чорного моря курсом на Одеську область.

О 00:54 військові повідомили про рух декількох груп БпЛА курсом на Одесу.

О 01:03 в Одесі почали лунати потужні вибухи. Жителям радять перебувати в укриттях.

О 01:12 ворожі дрони рухалися:

  • кілька нових груп із Сумської на Полтавську область;
  • з Полтавської на Харківську область;
  • з Харківської курсом на Донецьку область.

Станом на 01:14 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни атакують Україну &quot;Шахедами&quot;: де тривоги і ризик ударів

Повітряні удари Росії

Пізно ввечері 19 червня у Сумах і Харкові пролунали вибухи.

Росіяни атакують міста ударними дронами, виникли пожежі. Крім того, в Сумах повідомлялося про наближення швидкісної цілі, ймовірно балістичної ракети.

Крім того, 18 червня росіяни обстріляли околиці Сум з реактивних систем залпового вогню.

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Війна в Україні Атака дронів
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