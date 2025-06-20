Росіяни атакують Україну "Шахедами": де тривоги і ризик ударів

Станом на 01:14 карта повітряних тривог України виглядала так:

О 01:03 в Одесі почали лунати потужні вибухи. Жителям радять перебувати в укриттях.

О 00:54 військові повідомили про рух декількох груп БпЛА курсом на Одесу.

О 00:52 Повітряні сили повідомили про рух дронів з акваторії Чорного моря курсом на Одеську область.

О 00:02 військові повідомили про наближення дронів у напрямку Полтави.

Перші ударні дрони почали залітати в повітряний простір України близько 23:00 та рухалися в напрямку Сум та Харкова.

Повітряні удари Росії

Пізно ввечері 19 червня у Сумах і Харкові пролунали вибухи.

Росіяни атакують міста ударними дронами, виникли пожежі. Крім того, в Сумах повідомлялося про наближення швидкісної цілі, ймовірно балістичної ракети.

Крім того, 18 червня росіяни обстріляли околиці Сум з реактивних систем залпового вогню.

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