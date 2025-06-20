В Харькове пожар и прилет в застройке: первые последствия атаки "Шахедов"

Российские террористы обстреливают Харьков ударными дронами. В двух районах города зафиксированы прилеты вблизи жилых домов, вспыхнул пожар. Есть пострадавшие среди местных жителей, среди них - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Городской председатель сообщил, что в городе были зафиксированы три взрыва в Шевченковском районе.

Один из прилетов зафиксирован вблизи многоэтажных жилых домов. На месте вспыхнул пожар. Информации о пострадавших пока нет.

"По предварительным данным, очередной "прилет" вражеского БПЛА был зафиксирован в Шевченковском районе Харькова. Информация проверяется. На эту минуту - без вызовов относительно пострадавших", - сообщил Олег Синегубов.

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Игорь Терехов сообщил, что в результате удара вражеских беспилотников по городу в одном случае горит крыша незаселенной новостройки, в другом - произошло попадание во двор многоэтажки: выбиты стекла, повреждены машины.

Олег Синегубов сообщил, что на месте "прилета" вражеского БПЛА в Шевченковском районе бушует пожар.

Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия попадания.

О пострадавших информация пока не поступала.

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Согласно предварительной информации, всего зафиксировано 5 "прилетов" вражеских дронов по Харькову.

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Мэр Терехов сообщил, что на данный момент известно о трех пострадавших - один травмирован, двое с острой реакцией на стресс.

Во дворе многоэтажки повреждены около 50 автомобилей.

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По уточненной информации, враг нанес 8 ударов вражескими донами по Шевченковскому району Харькова.

"В результате попадания БПЛА горит крыша незаселенного многоэтажного дома. Также в результате "прилетов" повреждены гражданские автомобили. На месте работают подразделения ГСЧС", - сообщил Синегубов.

Он также добавил, что в Харькове в результате атаки вражескими беспилотниками пострадали 3 человека. Среди пострадавших - девочки 12 и 17 лет.

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Игорь Терехов заявил, что всего зафиксировано пять прилетов по городу.