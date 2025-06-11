Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые дроны были замечены около 20:00, они двигались в направлении Харькова.
Около 23:00 военные сообщали о разведывательных БпЛА на севере Черниговской области.
В 23:11 сообщалось о движении группы ударных БпЛА через Херсонскую область, курсом на Днепропетровскую область. Впоследствии они изменили курс на Николаевскую область.
В 23:31 были обнаружены беспилотники на границе Сумской и Харьковской областей, двигались курсом на Полтавскую область.
В 23:38 вражеские БпЛА двигались в направлении Полтавы, а также на востоке Николаевской области курсом на Кировоградскую область.
В 23:51 сообщалось о движении дронов на Харьков.
В 00:27 военные сообщили о движении группы БПЛА с юга и востока в направлении Харькова. Впоследствии в городе прозвучала серия взрывов.
Также российские дроны двигались на границе Кировоградской и Николаевской областей в направлении Винницкой области.
По состоянию на 00:52, основная масса шахидов двигалась:
В 01:03 были зафиксированы новые БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
По состоянию на 01:40 основная масса "Шахедов" движется на юге Харьковской области.
Кроме того, российские ударные дроны двигались:
По состоянию на 01:38 карта воздушных тревог выглядела так:
В ночь на вторник, 10 июня, российский агрессор снова массированно атаковал Украину с воздуха.
За несколько часов по стране одновременно с нескольких направлений было выпущено более 300 дронов, также 2 баллистические ракеты и 5 крылатых.
Центром удара стал Киев. В городе зафиксированы многочисленные пожары от падения обломков, повреждения домов, автомобилей. Обнаружено тело погибшей пожилой женщины.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел одним из самых масштабных за весь период полномасштабной войны.
Кроме того, из-за атаки дронов произошли многочисленные разрушения домов и медицинских учреждений в Одессе.
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