Станция переливания крови оказалась под ударом в Одессе: как она выглядит

Из-за ночной атаки дронов по Одессе, кроме роддома, повреждения получила станция переливания крови. Более 10 российских беспилотников атаковали город 10 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram .

Внутри здания: осколки стекла, бетона, части мебели и техники лежат на полу, разрушена столешница, повреждено холодильное оборудование и металлические шкафы.

В результате взрыва в помещении выбиты окна и двери. Стеклянные осколки и части оконных рам разбросаны по помещению от ударной волны. Стены покрыты трещинами, местами обвалилась штукатурка, видны серьезные повреждения потолка и откосов.

Кипер обнародовал фото, на которых зафиксированы последствия удара по зданию Одесской станции переливания крови.

Атака на Одессу 10 июня

В результате массированной атаки российских дронов по городу в ночь на 10 июня повреждены роддом, жилые дома и автомобили. Также зафиксировано возгорание на территории Одесского зоопарка. Количество погибших в городе на утро вторника составляет два человека.

Еще девять человек получили травмы: среди них - пять женщин и трое мужчин с ранениями, еще одна жительница получила острую стрессовую реакцию.

По предварительным данным, оккупанты использовали более 10 ударных беспилотников.

Воздушную тревогу в Одесском регионе объявили в 0:38. Почти сразу в городе раздались взрывы - сработали силы противовоздушной обороны. В течение часа в Одессе объявили об отбое тревоги.

Все детали обстрела Одессы - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.