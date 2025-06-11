Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Масована повітряна атака 10 червня

В ніч на вівторок, 10 червня, російський агресор знову масовано атакував Україну з повітря.

За кілька годин по країні одночасно з кількох напрямків було випущено більше 300 дронів, також 2 балістичні ракети і 5 крилатих.

Центром удару став Київ. У місті зафіксовані численні пожежі від падіння уламків, пошкодження будинків, автомобілів. Виявлено тіло загиблої літньої жінки.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл одним з наймасштабніших за весь період повномасштабної війни.

Крім того, через атаку дронів сталися численні руйнування будинків і медичних закладів в Одесі.

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